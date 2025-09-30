Ç¯´Ö300¿ÍÄ¶¤¬»àË´¡© ¡Ö10Ê¬°Ê¾å¤ÎÄ¹É÷Ï¤¡×¤Ï¼ã¤¯¤Æ¤â´í¸±¤Ê¤Î¤«¡¢²¹ÀôÎÅË¡ÀìÌç°å¤¬²òÀâ
Q. ¡Ö10Ê¬°Ê¾å¤ÎÄ¹É÷Ï¤¤Ï´í¸±¡×¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©Q. ¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÈè¤ì¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Åß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó½ë¤¤µ¨Àá¤Ç¤â¡¢ÍáÁå¤Ç10Ê¬ÄøÅÙ¤Ï²¹¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¡ØÄ¹É÷Ï¤¤Ï´í¸±¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢10Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¤âÃí°Õ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© º£40Âå¤Ç¡¢»ýÉÂ¤Ê¤É¤ÏÆÃ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
A. ¼ã¤¯¤Æ¤â¡¢¡ÖÃ«·¿¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤ä¡ÖÇ®Ãæ¾É¡×¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹ÆþÍáÃæ¤Î»ö¸Î¤È¤¤¤¦¤È¹âÎð¼Ô¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¼ã¤¤¿Í¤Ç¤âÇ¯´Ö300¿Í°Ê¾å¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨2023Ç¯¤Î¹ñ¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¡ØÍáÁåÆâ¤Ç¤ÎÅ®»àµÚ¤ÓÅ®¿å¤Ë¤è¤ë»àË´¿ô¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£¤½¤Î¸¶°ø¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÆþÍá»þ¤ÎÂÎÄ´¤ÎµÞÊÑ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²Æ¤ÏÇ®Ãæ¾É¤ÎÃí°Õ´µ¯¤¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆþÍáÃæ¤ËÂÎ²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡¢Ç®Ãæ¾É¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤¿¤ê¡¢Ì²µ¤¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂÎ¤¬¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ÂÁ´¤ËÆþÍá¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Åò²¹¤Ï40ÅÙÁ°¸å¡¢»þ´Ö¤Ï¤Î¤Ù10Ê¬ÄøÅÙ¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£¼ã¤¯¤Æ¤â¡¢ÆþÍáÁ°¤Ë¿åÊ¬¤ò¼è¤ê¡¢ÅòÁ¥¤«¤é¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤è¤¦¿´³Ý¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§Ááºä ¿®ºÈ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¤ªÉ÷Ï¤¡¦²¹Àô¤ÎÀµ¤·¤¤¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ë ²¹ÀôÎÅË¡ÀìÌç°å¡£ÉÍ¾¾°å²ÊÂç³Ø½Ú¶µ¼ø¡¢ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¶µ¼ø ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2015Ç¯¤è¤êÅìµþÅÔ»ÔÂç³Ø¿Í´Ö²Ê³ØÉô¶µ¼ø¡Ê¸½¿¦¡Ë¡£°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ·ò¹¯³«È¯ºâÃÄ²¹Àô°å²Ê³Ø¸¦µæ½ê½êÄ¹¤â·óÇ¤¡£
