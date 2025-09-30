¥í¥Ã¥Æ¡¦ÈþÇÏ³Ø¡¡°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÇÂçÎ³¤ÎÎÞ¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î15Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥í¥Ã¥Æ1¡¼2³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯9·î30Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¥í¥Ã¥Æ¤ÎÈþÇÏ³Ø¡Ê39¡Ë¤¬¡¢°úÂà»î¹ç¤Ç¸ÅÁã¡¦³ÚÅ·¤òÁê¼ê¤ËÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬¤ÎÀõÂ¼¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡ÖÈþÇÏ¥³¡¼¥ë¡×¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é15Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡¡º²¤Î6µå¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯6·î7Æü¹ÅçÀï°ÊÍè480Æü¤Ö¤ê¤Î1·³¥Þ¥¦¥ó¥É¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÅê¤¸¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤¹¤Ã¤ÝÈ´¤±¤ÆÀõÂ¼¤Î¸åÆ¬ÉôÉÕ¶á¤òÄÌ²á¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤ÆÅÝ¤ì¹þ¤à¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤Ë±¦Éª¤Ï¸Â³¦¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ÀõÂ¼¤¬¥¹¥¤¥ó¥°¤·¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¡ÖÈþÇÏ¥³¡¼¥ë¡×¤ÈÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡Î¾·³¤¬À°Îó¤¹¤ëÃæ¹Ô¤ï¤ì¤¿°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢³ÚÅ·¤Î¶ä¼¡¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡¢Â§ËÜ¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÅè¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¾¾°æ¡¢µð¿Í¤Î¥¦¥£¡¼¥é¡¼¥³¡¼¥Á¡¢ÅÄÃæ¾Âç¤é¡¢³ÚÅ·»þÂå¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤«¤é¤ÎVTR¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢ÂçÎ³¤ÎÎÞ¤¬ËË¤òÅÁ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡¢½÷Í¥¤Î¥¢¥ó¥ÊÉ×¿Í¤È2¿Í¤Î»Ò¶¡¤¬¸«¼é¤ëÃæ¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ä´Ø·¸¼Ô¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¡£¡Ö¤³¤Î15Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¥±¥¬¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â²¿ÅÙ¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¾¡Íø¤Î´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤¿¤¤¡¢¤Þ¤¿¤¢¤ÎÂç´¿À¼¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤È¶¯¤¯´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â´ó¤êÅº¤¤ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÊ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¶ìÏ«¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤âÌ£Êý¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¤«¤é²¿ÅÙ¤â¤Ï¤¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È²ÈÂ²¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Öº£Æü¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¡£²ÈÂ²¤ÎÁ°¤ÇÅê¤²¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¡£¤½¤·¤ÆºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤È¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁ°¤Ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤²¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î15Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢³ÚÅ·¤Î´ß¡¢ÃæÂç¤Î¸åÇÚ¡¦ÂôÂ¼¤«¤é²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢¤¬¤Ã¤Á¤ê¤È°®¼ê¡£ÂôÂ¼¤âÌÜ¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤·¤Æµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ²ÈÂ²3¿Í¤«¤é²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢ºÆ¤ÓÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤éÊú¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÜ¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤·¤ÆÎÞ¤ò¿¡¤¤¤Ê¤¬¤éµå¾ì¤ò°ì¼þ¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç´¿À¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤È¡¢Î¾·³¤«¤éÆ¹¾å¤²¡£ºÇ¸å¤Ï¾Ð´é¤Ç8ÅÙÃè¤òÉñ¤¤¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡¡¡þÈþÇÏ¡¡³Ø¡Ê¤ß¤Þ¡¦¤Þ¤Ê¤Ö¡Ë1986Ç¯¡Ê¾¼61¡Ë9·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°ñ¾ë¸©½Ð¿È¤Î39ºÐ¡£Æ£Âå¤«¤éÃæÂç¡¢Åìµþ¥¬¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢10Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç³ÚÅ·ÆþÃÄ¡£17Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤Î³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¡¢2·å¾¡Íø¡Ê11¾¡¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£19Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤ËFA°ÜÀÒ¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï266»î¹ç¤Ç80¾¡88ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.94¡£1¥á¡¼¥È¥ë69¡¢75¥¥í¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£ºÊ¤Ï½÷Í¥¤ÎÈþÇÏ¥¢¥ó¥Ê¡£