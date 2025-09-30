½©ÅþÍè¡ª¿©Íß ¥¹¥Ýー¥Ä ·Ý½Ñ¤Ê¤É¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê½©¤òÆÉ½ñ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎËÜ¡×¡ÔÄ¹ºê¡Õ
¡Ê¥á¥È¥í½ñÅ¹ÆÉ½ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー Àîºê°½»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö½©¤ÏÆÉ½ñ¤Î½©¤È¤â¸À¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÜ¤ÎÃæ¤Ç¡»¡»¤Î½©¤ò³Ú¤·¤á¤ëËÜ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤º¤Ï¿©Íß¤Î½©¡¢¼Â¤ê¤Î½©¡¢¼ý³Ï¤Î½©¤«¤é¡£
¢¡¤¹¤Ù¤Æ¤ò¾ø¤·¤¿¤¤ ¤»¤¤¤í¥ì¥·¥Ô¡¿¤ê¤è»Ò Gakken 1,540±ß(ÀÇ¹þ)
¶õÁ°¤Î¥Öー¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤»¤¤¤í¾ø¤·¡×¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤ÇÎÁÍý¥ì¥·¥ÔËÜÂç¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò¾ø¤·¤¿¤¤¤»¤¤¤í¥ì¥·¥Ô¡×¡£
¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤â¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì·½â¤¹¤ëÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤³¤Á¤é¤Î ¡È¤»¤¤¤í¾ø¤·¤ÎËÜ¡É ¤¬Èó¾ï¤Ë¤è¤¯Çä¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¤ªÆù¤À¤Ã¤¿¤é¡¢»é¤¬²¼¤ËÍî¤Á¤ë¤Î¤ÇÈó¾ï¤Ë¥Ø¥ë¥·ー¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢ÌîºÚ¤ò¾ø¤·¤Æ±ÉÍÜ²ÁËþÅÀ¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤¤¤¦ËÜ¡×
365Æü³Ú¤·¤á¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤ÀÎÁÍý¤Î¤Û¤«¡¢¾ø¤·»þ´Ö¤ÎÌÜ°Â¤ä°ìÅÙ¤Ë5ÉÊ¤òºî¤ëÆ±»þÄ´Íý¤Ê¤É¡¢»þÃ»¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤â¾Ò²ð¡£
¾ø¤¹¤À¤±¤Î´ÊÃ±Ä´Íý¤Ç¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤¬¿©Âî¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡À¤³¦¤ÎÈþ¤·¤¤¤ª¾ë¤ÈµÜÅÂ¡¿¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥° 1,980±ß(ÀÇ¹þ)
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÎ¹¹Ô¤Î½©¡×¡£
¹Ô¤¤¿¤¤¤±¤ì¤É»þ´Ö¤â¤ª¶â¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡¢´Ñ¸÷µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¼Ì¿¿½¸¤ò¡Ä¡£
¾ë¤á¤°¤ê¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡ÖÀ¤³¦¤ÎÈþ¤·¤¤¤ª¾ë¤ÈµÜÅÂ¡×¤Ï¡¢À¤³¦74¤ÎÈþ¤·¤¤¸Å¾ë¤ä¤¤é¤Ó¤ä¤«¤ÊµÜÅÂ¤ò¡¢¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë²òÀâ¡£
ÆüËÜ¤«¤é¤ÏÅ·¶õ¤Î¾ë¡ÖÃÝÅÄ¾ë¡×¤äÀ¤³¦Ê¸²½°ä»º¡ÖÉ±Ï©¾ë¡×¤Ê¤É¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î´í¸±»öÅµ¡¿ÂçÂ¢ ´îÊ¡ À®ÈþÆ² 1,540±ß(ÀÇ¹þ)
¥¹¥Ýー¥Ä¤Î½©¡¢¹Ô³Ú¤Î½©¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ä¡£
¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î´í¸±»öÅµ¡×¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ËÁý¤¨¤ë ¡È¥¢¥¦¥È¥É¥¢ ¥ì¥¸¥ãー¡É ¤ò°ÂÁ´¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿1ºý¤Ç¤¹¡£
´í¸±À¸Êª¤ä¿©ÃæÆÇÅÐ»³¤Ç¤Î³êÍî¡¢³¤¤Ç¤Î¿åÆñ»ö¸Î¤Ê¤É ÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÍÍ¡¹¤Ê´í¸±¤ò¡¢¾ìÌÌ¤´¤È¤Ë¾Ò²ð¡£
¶ÛµÞ»öÂÖ¤ÎÂÐ½èË¡¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¾¤Ð¤ÌÀè¤Î¾ó¡£³Ú¤·¤¯Í·¤Ö¤¿¤á¤Ë¤âÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡·úÃÛÃÎ¼±2025Ç¯9·î¹æ¡ÖÄ¹ºê¤Î·úÊª¤ÈÄ®ÊÂ¤ß ¾ÜÀâ³¨´¬¡×¡¿ ¥¨¥¯¥¹¥Ê¥ì¥Ã¥¸ 1,980±ß(ÀÇ¹þ)
·Ý½Ñ¤Î½©¤ËÁê±þ¤·¤¤¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤Á¤é¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
·úÃÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ò²òÀâ¤·¤¿»¨»ï¡Ö·úÃÛÃÎ¼±¡×¤Îº£·î¹æ¤Ç¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ë»Ä¤ë ¡È·úÊª¡É ¤ä ¡ÈÄ®ÊÂ¤ß¡É ¤òÆÃ½¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½ÐÅç¤ä¶µ²ñ¡¢Åç¸¶¤Î¿å²°Éß¡¢·³´ÏÅç¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·úÊª¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¡¢»þÂåÇØ·Ê¤ä·Ý½ÑÀ¤Ê¤É¤ò¥Õ¥ë¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÅ°Äì²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍÍ¼°Èþ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·úÊª¤Î·Á¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃæ¤ËÈó¾ï¤Ë·Ý½ÑÅª¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£
ÆÃ¤ËÄ¹ºê¤Î¾ì¹ç¡¢¶µ²ñ·úÃÛ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤¢¤Þ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëËÜ¡×
¤Þ¤ë¤ÇÎ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ä¹ºê¤ò³Ø¤Ù¤ë1ºý¤Ç¤¹¡£