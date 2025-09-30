Æ±³ØÇ¯¤ÎÌÁÍ§ºäËÜ¡¢ÅÄÃæ¾¤ò½ËÊ¡¡¡¾¯Ç¯Ìîµå»þÂå¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
¡¡µð¿Í¤ÎºäËÜ¤¬¥Á¡¼¥à¤òÂåÉ½¤·¤ÆÅÄÃæ¾¤Ë¤ª½Ë¤¤¤Î²ÖÂ«¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¡£Êú¤¹ç¤Ã¤Æ²÷µó¤ò´î¤Ó¹ç¤¦¤È¡¢ÅÄÃæ¾¤ÎÉ½¾ð¤¬¸«¤ë¸«¤ë´Ë¤ó¤À¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©°ËÃ°»Ô¤Î¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¡Öº«ÍÛÎ¤¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡×»þÂå¡¢Æ±³ØÇ¯¤Î2¿Í¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¡£Åö»þÊá¼ê¤À¤Ã¤¿ÅÄÃæ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºäËÜ¤Ï¡ÖÂÎ¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£Á÷µå¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡2021Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤âÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ºò¥ª¥Õ¡¢µð¿ÍÆþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÅÄÃæ¾¤«¤éÅÅÏÃ¤ò¤â¤é¤¦¤È¡Ö¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ÇÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÀáÌÜ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿»Ñ¤Ë¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤À¤±¶ìÏ«¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤ËÂº·É¤¹¤ë¡×¤È´¶³´¤ò¹þ¤á¤Æ¸ì¤ë¡£¼«¿È¤¬20Ç¯¤ËÄÌ»»2Àé°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿»þ¤Ï¡ÖÍ¦¿Í¤Ê¤éÅöÁ³¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£º£ÅÙ¤Ï¤ªÊÖ¤·¤Ë¾Ð´é¤Ç200¾¡¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£