¡¡»²À¯ÅÞ¤Ï¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Î½ÐÀÊ´õË¾¼Ô¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±¿ÍÑÊýË¡¤ò½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÞÂ¦¤Ë¤è¤ë½ÐÀÊµñÈÝ¤Î²ÄÇ½À¤ò»öÁ°¤Ë¾µÂú¤¹¤ë¤³¤È¤òµ¼ÔÂ¦¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£±Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤ÎÅÞ´´Éô¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤«¤é¤³¤Î¾ò·ï¤òÅ±²ó¤¹¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È·ÐÍ³¤Ç»öÁ°ÅÐÏ¿¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¡ÖÅÞ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇË¸³²¤äÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ë¤¢¤¿¤ë¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿Êý¤Ï¼èºà¤òÃÇ¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¾µÂú¤¹¤ë¡×¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÅÐÏ¿¤Ç¤¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤â»öÁ°ÅÐÏ¿À©¤Ï°Ý»ý¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½ÐÀÊµñÈÝ¤Ï¡ÖÃí°Õ½ñ¤¡×¤Ë¤È¤É¤á¡¢¾µÂú¤Þ¤Ç¤Ïµá¤á¤Ê¤¤¹Í¤¨¤À¡£»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÅöÆü¤ËÌ¾»É¤òÄó½Ð¤¹¤ì¤Ð½ÐÀÊ¤òÇ§¤á¤ëÊý¿Ë¤â°Ý»ý¤¹¤ë¡£
¡¡¿ÀÃ«ÂåÉ½¤Ï£¹·î£¸Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¸ÀÏÀÅýÀ©¤·¤è¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÇÓ½ü¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤âÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÊóÆ»µ¡´ØÂ¦¤ÈÅ¬ÀÚ¤ÊÊýË¡¤ò¶¨µÄ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£