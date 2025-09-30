µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤¬¸ì¤ë¡¡ÉÔ¿¶»þ¤ÎÅÄÃæ¾Âç¤Î»Ñ¡ÖÀäÂÐ¤Ë¼å¤¤ÉôÊ¬¤ò°ìÅÙ¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È¡×
¡¡¡Öµð¿Í£´¡Ý£²ÃæÆü¡×¡Ê£³£°Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾¤ÎÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡Ã£À®¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎºäËÜ¤¬¡ÖÈà¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç¤âÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÍ¤é¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¶ìÏ«¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤È½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤éÅÄÃæ¾¤¬µð¿Í¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢³«Ëë¤«¤éÉÔ¿¶¤ËÇº¤ó¤ÀºäËÜ¤ÈÅÄÃæ¾¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë£²·³¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ºäËÜ¤Ï¡Ö»×¤¦¤è¤¦¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤¬Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¶ìÏ«¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤â¸«¤Ê¤¬¤é¡¢£²·³¤Ç¤â¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ì¤À¤±¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥¹¥´¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤À¤±¶ìÏ«¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¡£ËÜÅö¤ËÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×¤È£²·³¤Ç¤ÎÅÄÃæ¾¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ß¤¤¤ËÉÔ¿¶¤Ë¶ì¤·¤ß¡ÖÇº¤ß¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È¤«¡¢·ë²Ì¤â¤ª¸ß¤¤¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²ñÏÃ¤Ï¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼å¤¤ÉôÊ¬¤È¤«¡¢°ìÅÙ¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤¬£²£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿Í×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÆ®Áè¿´¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤È¿Í¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤µ¤»ý¤Á¤Î¶¯¤¤Áª¼ê¤À¤È»×¤¦¡£¹â¹»À¸¤Î»þ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ËÍ¤Ï¤º¤Ã¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤Á¤Î¶¯¤¤Áª¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£