¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û°úÂà»î¹ç¤ÎÈþÇÏ³Ø¤¬ÞÕ¿È£¶µå¤ÎºÇ½ªÅÐÈÄ¡¡¸ÅÁã¡¦³ÚÅ·¤ÎÀõÂ¼±ÉÅÍÁê¼ê¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¥í¥Ã¥Æ¤ÎÈþÇÏ³Ø¡Ê£³£¹¡Ë¤¬£³£°Æü¤Î¸ÅÁã¡¦³ÚÅ·Àï¡Ê£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Ç°úÂà»î¹ç¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¡Ö£±ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿ÀõÂ¼¤ËÂÐ¤·£²µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¡¢µå¾ìÆâ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Çï¼ê¤Ç±¦ÏÓ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÃæ¡¢ÇØÃæ¤òÄÌ²á¤¹¤ë£¶µåÌÜ¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¤òÀõÂ¼±É¤¬ÅÝ¤ì¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤·¡¢£±£µÇ¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡¡ÈþÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºòÇ¯£¶·î£·Æü¤Î¹ÅçÀï°ÊÍè£´£¸£°Æü¤Ö¤ê¤Î°ì·³¥Þ¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈþÇÏ¤ÏÅìµþ¥¬¥¹¤«¤é£²£°£±£°Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤Ç³ÚÅ·Æþ¤ê¡££±£³Ç¯¤Îµð¿Í¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂè£³¡¢Âè£·Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ·×£±£±²ó£²¡¿£³¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ÆµåÃÄ½é¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥º£Í£Ö£Ð¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡££±£¹Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¥í¥Ã¥Æ¤Ë°ÜÀÒ¡££²£°¡¢£²£²Ç¯¤Ë£²·å¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï°ì·³ÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£