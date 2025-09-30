¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¤¬Èá´ê¤ÎÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¡¡º£µ¨¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÃ£À®
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£³£°Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÀèÈ¯¡££¶²ó£²¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤¹¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤â£´¡½£²¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Èá´ê¤ÎÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡Ã£À®¤È¤Ê¤ëº£µ¨£³¾¡ÌÜ¡Ê£´ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤Ï»Ë¾å£´¿ÍÌÜ¡¢ÆüËÜµå³¦¤À¤±¤Ç¤Î£²£°£°¾¡Ã£À®¼Ô¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È£²£¸¿ÍÌÜ¡£
¡¡º£µ¨Ã£À®¤Îà¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹á¤Ë¡¢£ÇÅÞ¤ÎÂç´¿À¼¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÅÄÃæ¾¡£½é²ó¤ÏÀèÆ¬¤Î²¬ÎÓ¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÂ³¤òÂÇ¤Á¼è¤Ã¤ÆÌµ¼ºÅÀ¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ä¾¸å¤Î¹¶·â¤Ç¤Ï²¬ËÜ¤ÎÀèÀ©Å¬»þÂÇ¡¢Ãæ»³¤Î£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤«¤é°ìµó£³ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢±¦ÏÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½øÈ×¤«¤é¿´¶¯¤¤±ç¸îÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢£²²ó¤Ï»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£³²ó¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆüºÇÂç¤Î¥Ô¥ó¥Á¤¬ÅþÍè¡£Æó»à¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤éºÆ¤Ó²¬ÎÓ¤Ë°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢Â³¤¯ºÙÀî¤Ë£²¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·£±ÅÀº¹¡£¤½¤Î¸å¤â»Íµå¤È°ÂÂÇ¤ÇÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È´íµ¡¤ÏÂ³¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÊ¡±Ê¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡£´²ó°Ê¹ß¤ÏÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ËÀ®¸ù¡££´²ó¤Î¹¶·â¤Ç¤Ï¼«¤éº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÂÇ·â¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¤È¡¢£¶²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀÅêµå¤òÂ³¤±¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢£¶²ó¤Î¹¶·â¤ÇÂåÂÇ¡¦ÀÐÄÍ¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÃæÀî¡½ÅÄÃæ±Í¡½ÂçÀª¤Î·ÑÅê¤Ç¡¢£¸²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È½ªÈ×¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ÇÂçÀª¤ËÂå¤ï¤ê¼é¸î¿À¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Îà¾¡Éé¼êá¤¬À®¸ù¤·£¸²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤È¡¢±¦ÏÓ¤Ïº£µ¨½é¤Î²ó¤Þ¤¿¤®¤Ç£¹²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¼¹Ç°¤ÎÅêµå¤ÇÀèÆ¬¤Î¿¹¤ò¥Ë¥´¥í¡¢Â³¤¯Ì£Ã«¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤ÈºÇ¸å¤ÏÄÔËÜ¤â¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£Èá´ê¤¬Ã£À®¤µ¤ì¤¿¡£