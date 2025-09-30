A¤§! groupº´Ìî¾½ºÈ¡¢¼è¤êØá¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡È¾åÇòÀÐË¨²Î¡É ¶¦±é¼Ô¤«¤éË½Ïª¤â¡ÖÁ°¤Î¤á¤ê¤¹¤®¤Æ¡×¡Ú¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/30¡ÛA¤§! group¤Îº´Ìî¾½ºÈ¤¬9·î30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡Ù¡Ê11·î7Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç²ñ¤Ë¡¢¶¦±é¤Î¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢³Áß·Í¦¿Í¡¢¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿Awesome City Club¡ÊAtagi¡¢¥â¥ê¥·¡¼¡¢PORIN¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£¼«¿È¤¬º£¼è¤êØá¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Ò¤È¤¿¤Ó²¿¤«¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Û¤«¤Î¤³¤È¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢³¹¤Î¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¡È¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡£Æ±ÌòÊÁ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¼«¿È¤¬º£¥È¥ê¥Ä¥«¥ì¡Ê¼è¤êØá¤«¤ì¡Ë¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¾åÇòÀÐ¤Ï³Áß·¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡ÈËãíåÃ´¡É¤òµó¤²¤¿¤¬¡Ö¼èºà¤Ç¼è¤êØá¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤ÏÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¾åÇòÀÐ¤Ï¡¢ºÇ¶á¡È¸Å¤¤ÀÚ¼ê¡É¤¬¹¥¤¤À¤½¤¦¤Ç¡Öº£¤â¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ë¶´¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³¤³°¤Î¸Å¤¤ÀÚ¼ê¤È¤«¡¢ÀÚ¼ê¤Ã¤Æ¤½¤ÎÇ¯Âå¤Î¤½¤Î¤È¤¤¢¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤È¤«Î®¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Ä¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤ÞÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤ÎÀÚ¼ê¤â¥·¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÅ½¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¿Í¤Ë¼ê»æ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÀÚ¼ê¤òÅ½¤ë¤¿¤á¤Ë¿Í¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¡¢ÀÚ¼ê¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¡¢º´Ìî¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼ê»æ¤â½ñ¤±¤Ø¤ó¤Î¤Ë¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Êº´Ìî¤Ï¡Öadieu¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾åÇòÀÐ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¤òµó¤²¡¢¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢½é¤á¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Þ¤ËÎÉ¤¹¤®¤Æ¡¢¶Ê¤â¤¤¤¤¤·²Î¤â¾å¼ê¤ä¤·À¤³¦´Ñ¤â¤¤¤¤¤·¤Ç¡¢Ç¯¤Ë1²ó¤·¤«¥é¥¤¥Ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¹¤é¤âºÇ¹â¤ä¤·¡¢¼è¤êØá¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¤¤¤ÞÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢¥Ú¥Á¥«¤Î¾åÇòÀÐ¤Èadieu¤Î¾åÇòÀÐ¤ÎÎ¾ÌÌ¤ò¸«¤¿º´Ìî¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¡¢¤½¤Î¶Ê¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¶Ê¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢adieu¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¾åÇòÀÐ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶·ã¤·¡¢º´Ìî¤È°ì½ï¤Ëadieu¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦³Áß·¤¬¡Öº´Ìî¤¯¤ó¤ÈËÍ¤ÏÎÙ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Êº´Ìî¤¬¡ËÁ°¤Î¤á¤ê¤¹¤®¤ÆËÍ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢º´Ìî¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Awesome City Club¤Ë¤è¤ë¼çÂê²Î¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡Ù¤ÎÀ¸ÈäÏª¡¢³Áß·Í¦¿Í¤Ë¤è¤ë·àÃæ²Î¡ØSnowish¡Ù¡¢º´Ìî¤È¾åÇòÀÐ¤Ë¤è¤ë·àÃæ²Î¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡ÁÎø¤ËÉâ¤«¤ì¤Æ¡Á¡Ù¤Î²Î¾§¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢²Î¾§¤ò½ª¤¨¤ë¤È¾åÇòÀÐ¤Ï¡Ö²þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î²Î¤¬¹¥¤¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¤È¤¤¤¦À¤³¦¤¬»ä¤ÏÂç¹¥¤¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤Ç²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¡¢º´Ìî¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ÎÁÇÅ¨¤Ê³Ú¶Ê¤¬·àÃæ¤ÎÄ¶ÁÇÅ¨¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÎ®¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¤¤·¤¤¤·¤ó¤¸»á¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡Ø¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡Ù¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©¡Ë¤ò±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¡£¤Ò¤È¤¿¤Ó²¿¤«¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Û¤«¤Î¤³¤È¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢³¹¤Î¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¡È¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡Êº´Ìî¡Ë¡£Èà¤¬¤È¤ê¤Ä¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤ÏÃ¯¤âÍ½ÁÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤¥Í¥º¥ß¤Î¥·¥¨¥í¡Ê³Áß·¡Ë¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¥Í¥º¥ß¸ì¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¡£º«ÃîºÎ½¸¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸ø±à¤ÇÉ÷Á¥Çä¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ú¥Á¥«¡Ê¾åÇòÀÐ¡Ë¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¡¢¥Ú¥Á¥«¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¡£Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¥Ú¥Á¥«¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤¿¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ú¥Á¥«¤Î¿´¤Ë¤ÏÈá¤·¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¥Ú¥Á¥«¤Î¤¿¤á¡¢ÁêËÀ¤Î¥·¥¨¥í¤È¤È¤â¤ËÈà½÷¤¬Êú¤¨¤ë¿´ÇÛ»ö¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ê¤Ä¤«¤ì¤¿¿ô¡¹¤Îµ»¤ò»È¤Ã¤Æ¤³¤Ã¤½¤ê²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
