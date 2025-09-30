¡Ú¶ÃØ³¤Î»¦¿Í»ö·ï¡Û27ºÐ½÷À¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡Ä2¿Í¤Î»Ò¤ò»ý¤ÄÊì¿Æ¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡ÚÆ°²è¡Û¡ã¶ÃØ³¤Î»¦¿Í»ö·ï¡ä27ºÐ½÷À¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡Ä2¿Í¤Î»Ò¤ò»ý¤ÄÊì¿Æ¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
º£²ó¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¶õ¹Á¤äÎ¹µÒµ¡¤Çµ¯¤¤¿¶Ã¤¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤òÂç¸ø³«¡ª¥¤¥ó¥É¤Î¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢Èô¹Ôµ¡¤Îµ¡ÂÎ¤Ë²¿¤ä¤é¹õ¤¤²ô¤¬¡ª¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥¤¥È¤Ë±Æ¶Á¤¬¡ª°ìÂÎ¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Î¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢ÇúÃÆ¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤È¶«¤ÖÃË¤¬¡ª¥Ê¥¤¥Õ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¡¢½÷À¿¦°÷¤ò¿Í¼Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ï¼ê¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë»×¤ï¤Ì¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬¡ª²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢»ö·ï¤ÎÅ¿Ëö¤È¤Ï¡©¶Ã¤¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Ë¡¢¤´´üÂÔ¤¢¤ì¡ª
¢¡Áà½Ä¼¼¤¬±ê¡õ±ì¤ËÊñ¤Þ¤ìÉÔ»þÃå¤Ø¡Äµ¡Ä¹㊙·èÃÇ¡ª¾è°÷¾èµÒ¤Î±¿Ì¿¤Ï¡©
1982Ç¯¡¢¥Ô¥ë¥°¥ê¥à¹Ò¶õ¤Î¾®·¿¥×¥í¥Ú¥éµ¡458ÊØ¤Ï¡¢¾èµÒ¾è°÷12¿Í¤ò¾è¤»¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Î¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Î¥Î¦¤«¤é15Ê¬¸å¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¡ª¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤¿¿åÅ©¤¬Åà¤ê»Ï¤á¤¿¤¿¤á¡¢ÉûÁà½Ä»Î¤¬½üÉ¹±Õ¤òÊ®½Ð¤µ¤»¤ë¤¬½Ð¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢°Û½¤È¶¦¤Ë¡¢¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Î²¼¤«¤é±ì¤¬È¯À¸¤·±ê¾å¡ª±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢µ¡Ä¹¤Ï°ì¤«È¬¤«¤ÎÉÔ»þÃå¤ò»î¤ß¤ë¡ª²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Ìµ»öÀ¸´Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤«¡©
¢¡27ºÐÊì¿Æ»¦³²»ö·ï¡ªÏ¢Â³¶ä¹Ô¶¯ÅðÈÈ¤ÎÂáÊá¤Ç¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤¬»¦³²¡ª¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤Î·ëËö
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼½£¡£27ºÐ¤Î¥¹¡¼¥¶¥ó¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Î»Ò¤ò»ý¤ÄÊì¿Æ¤Ë¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¼ò¿»¤ê¤ÎÉ×¤Ï¡¢Í§¿Í¤ò¼«Âð¤ËÉÑÈË¤Ë¾·¤¯¡£¤½¤ÎÍ§¿Í¤Ï¡¢¶¯ÅðÃÄ¤òÎ¨¤¤¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢FBI¤Î¼ã¤ÁÜºº´±¤¬¶¯ÅðÃÄ¤Î²õÌÇ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¡¢¥¹¡¼¥¶¥ó¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¶¨ÎÏ¤òÍ×ÀÁ¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤ÏÈÈ¹Ô·×²è¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤¬¡£
¥¢¥á¥ê¥«ÈÈºá»Ë¾å¡¢½é¤È¤Ê¤ë¶ÃØ³¤Î»¦¿Í»ö·ï¡£¤½¤Î·ëËö¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬¿ÌÙþ¤¹¤ë¡ª
