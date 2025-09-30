¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¤¬¤ªÎ©¤ÁÂæ¡Ö»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×£´Ëü£²£²£±£¹¿Í¤¬Âç´¿À¼
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ÃæÆü¡Ê£³£°Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¡ÊÆüËÜ£±£²£²¾¡¡¦ÊÆ¹ñ£·£¸¾¡¡Ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£º£µ¨ºÇ½ªÅÐÈÄ¤È¤·¤ÆÃæÆüÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£¶²ó£²¼ºÅÀ¤ÇËÜµòÃÏ½éÇòÀ±¤È¤Ê¤ëº£µ¨£³¾¡ÌÜ¡£¥×¥í£±£¹Ç¯ÌÜ¤Ç°Î¶È¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£ÆüÊÆ¤Ç¤ÎÃ£À®¤Ï¡¢ÌîÌÐ±ÑÍº¡¢¹õÅÄÇî¼ù¡¢ºòÇ¯¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¿Í£´¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·¤«¤é²ÃÆþ¸å¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Ï£´ÀïÌ¤¾¡Íø¡££²£³Ç¯£¶·î£²£¶Æü°ÊÍè£¸£²£·Æü¤Ö¤ê¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë±ÇÁü¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢FUNKY MONKEY B¦«BY'S¤Î¡Ö¤¢¤È¤Ò¤È¤Ä¡×¤¬Î®¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¹ç¾§¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Ï¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ËÎ©¤Ä¤È¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤ÇËÜÅö¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤·¤Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤ÎÁá¤¯ËÜµòÃÏ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤³¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Î£´Ëü£²£²£±£¹¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£