¿¿Ìî¶Á»Ò¡¡¼Æ½ÓÉ×¤È·ëº§46Ç¯¡ÖÌóÂ«¤¬°ã¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¡ÖºÇ½é¤ÏÇòÇÏ¤Îµ³»Î¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ä·ëº§¤·¤¿¤é¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¿¿Ìî¶Á»Ò¡Ê73¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ê¤ê¤æ¤³¹Æ»Î¹¡×¡ÊÆüÍËÀµ¸á¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢1979Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î¼Æ½ÓÉ×¡Ê78¡Ë¤È¤ÎÆë¤ì½é¤á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡´ØÀ¾¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÃË¡×¤Ç¤Î¶¦±é¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢79Ç¯12·î¤Ë·ëº§È¯É½¡£¡ÖÀ¨¤¤¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤¬°¤¤¡£1¿Í¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡×¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤¬Âçºå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¿¤á¡ÖÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Î²È¤Ë¿¿¤ÃÀè¤Ëµ¢¤ë¤±¤É¡¢1¿Í¤Ç¤´ÈÓ¿©¤Ù¤ë¤Î¼ä¤·¤¤¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¿¡£¥Û¥Æ¥ë¤âÆ±¤¸¤À¤·¡×¤ÈºÇ½é¤ÏÂç¿Í¿ô¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¸òºÝ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿Íî¸ì²È¤Î·Ë¾®¶â¼£¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö¶Á»Ò¡¢ÇÐÍ¥¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë·ëº§¤¹¤ë¤Ê¤è¡×¤È½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÉ×¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤Ç¤â·ë¶É2¿Í¤Ç·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¤â¤·Åìµþ¤Ç¡Ê»£±Æ¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¤¤Ã¤È·ëº§¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¦²Ë¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤¹¤°µ¢¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡×¤È±ï¤ÎÉÔ»×µÄ¤µ¤ò¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö·ëº§¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼Â´¶¤ò¸ì¤ê¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼Î¹¿Í¤Î¥Ï¥Ê¥³¡¦²¬ÉôÂç¤È¥²¥¹¥È¤Î¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Ê¿Ìî¥Î¥é¤ËÆ±°Õ¤òµá¤á¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ËÌóÂ«¤¬°ã¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£ºÇ½é¤ÏÇòÇÏ¤Îµ³»Î¤ß¤¿¤¤¤Ë¡È¤É¤³¤Ç¤â¤ªÏ¢¤ì¤·¤Þ¤¹¡É¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢·ëº§¤·¤¿¤é¡ÈËÍ¤Ï·¯¤Î±¿Å¾¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¼Æ¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î¸ÀÍÕ¤òË½Ïª¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÌóÂ«¤¬°ã¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¹²¤Æ¤ÆÌÈµö¼è¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡·ëº§46Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤À¤¬¡¢¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¡£¤½¤ì¤¬Ä¹»ý¤Á¤µ¤»¤ëÈë·í¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ö¤¦¤Á¤Ï¿©À¸³è¤Î°ìÃ×¤Ç·ëº§¤·¤¿¤«¤é¡¢¿©¤Ù¤ë»þ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃç¤¬¤¤¤¤¡£»ä¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤´ÈÓºî¤ë¤Î¤Í¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÃ±½ã¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤½¤ì¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ×ÉØ±ßËþ¤Î¥³¥Ä¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£