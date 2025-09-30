¥é¥¹¥È¥¢¥¤¥É¥ë¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¡±ßËþÂà½ê¤òÊó¹ð¡¡º£¸å¤â·ÝÇ½³èÆ°¤Ï·ÑÂ³¤Ø
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥é¥¹¥È¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¼Ä¸¶Ë¾¡Ê29¡Ë¤¬½êÂ°»öÌ³½ê¡ÖTWIN¡¡PLANET¡×¤ò±ßËþÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò30Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¼Ä¸¶¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤È¤·¤Æ¡Ö2025Ç¯9·î30Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤ÆTWIN¡¡PLANET¤òÂà½ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·ÝÇ½³èÆ°¤ÏÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡Öº£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Ê¸½ñ¤Î²èÁü¤âÅê¹Æ¤·¡Ö¥é¥¹¥È¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤Î³èÆ°¤ò´Þ¤á¡¢Ìó7Ç¯´ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤è¤ê²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤È¤´²¸¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤´²¸¤òÎÈ¤Ë¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤³¤ì¤«¤é¤â¿¿Ùõ¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£