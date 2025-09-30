µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤ÎÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤ò¡Ö¤â¤â¥¯¥í¡×¤¬½ËÊ¡¡Ö¥Þ¡¼·¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×º£µ¨¤âÅÐ¾ì¶Ê»ÈÍÑ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ÃæÆü¡Ê2025Ç¯9·î30Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬30Æü¡¢º£µ¨¥é¥¹¥ÈÅÐÈÄ¤Çº£µ¨3¾¡ÌÜ¤òµó¤²ÌîÌÐ±ÑÍº¡¢¹õÅÄÇî¼ù¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤ËÂ³¤»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤òÃ£À®¡£¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡×¤¬¸ø¼°X¤Ç°Î¶È¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤ÎX¤Ç¡ÖÅÄÃæ¾ÂçÅê¼êÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¡£º£µ¨¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡ÖAcceleration¡×¤òÅÐ¾ì¶Ê¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡ÖÃ£À®¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ2025Ç¯¥·¡¼¥º¥óÅÐ¾ì¶Ê¡ÖAcceleration¡×LIVE±ÇÁü¸ø³«¡×¤È¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¸ÄÊÌ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÄÃæ¤ò½ËÊ¡¡£º´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤Ï¡Ö¥Þ¡¼·¯¡ª¡ª¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤·¡¢¹â¾ë¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¡¼·¯¡ª200¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Ï¤«¤Í¤Æ¤«¤é¡¢¤â¤â¥¯¥í¤Î¥Õ¥¡¥ó¡È¥â¥Î¥Î¥Õ¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ß¤¤¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ä»î¹ç¤òË¬¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¿¡£³ÚÅ·¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹»þÂå¤È¤âÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Ú¶Ê¤òÅÐ¾ì¶Ê¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£