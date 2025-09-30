¡ÚTIRTIR¡Û¿·ºî¥ê¥Ã¥×¥Æ¥£¥ó¥È¡ÖGLOWY JELLY TINT¡×Á´8¿§¤¬ÅÐ¾ì
´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥ÉTIRTIR¡Ê¥Æ¥£¥ë¥Æ¥£¥ë¡Ë¤«¤é¡¢¿·ºî¥ê¥Ã¥×¥Æ¥£¥ó¥È¡ÖGLOWY JELLY TINT¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤×¤ë¤ó¤È¤È¤í¤±¤ë¥¼¥êー¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤È¡¢¥¤¥ó¥¯¤Î¤è¤¦¤ËÁ¯¤ä¤«¤ÊÈ¯¿§¤¬ÆÃÄ§¡£2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤ÏQoo10¸ÂÄê¤Ç¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤¬¡¢10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¤ÏÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º¤¬Qoo10¤ÈPLAZA*¤Ç½ç¼¡ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Á´8¿§¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥«¥éー¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹♡
¥¼¥êー¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤ÇÁ¯¤ä¤«È¯¿§
¡ÖGLOWY JELLY TINT¡×¤Ï¡¢¤×¤ë¤ó¤È¤È¤í¤±¤ë¥¼¥êー¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤¬¿°¤ËÌ©Ãå¤·¡¢·Ú¤ä¤«¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤»ÈÍÑ´¶¤ò¼Â¸½¡£
¸«¤¿¤Þ¤Þ¤Î¥«¥éー¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÈ¯¿§¤·¡¢½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Dewy Melt Glow Booster¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¥Ä¥ä¤ÈÌ©Ãå´¶¤ò¹â¤á¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¿§¤¢¤»¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£ÊÝ¼¾À®Ê¬¹ÇÛ¹ç¤Ç¥ê¥Ã¥×¥Ðー¥àµé¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤â³ð¤¤¤Þ¤¹¢ö
¸ÂÄê¿§¥¢¥¤¥×¥Á®¡Ö¥É¥êー¥ßー¥°¥ìー¥¸¥å¡×¤ÇÌÜ¤â¤È¤Ë¤ª¤È¤®ÏÃ¤Î¤¤é¤á¤♡
Á´8¿§¡õ¥µ¥¤¥ºÊÌÅ¸³«¤ÇÁª¤Ù¤ë³Ú¤·¤µ
¥«¥éー¤ÏÁ´8¿§¡Ê01 Peach Beach¡¢02 Pinkush¡¢03 Rosy Veil¡¢04 Fig Beige¡¢05 Salmon Breeze¡¢06 Brick Chai¡¢07 Chili Flush¡¢08 Mauve Plum¡Ë¡£
µ¤Ê¬¤ä¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ëÉý¹¤¤¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡Û²Á³Ê¡§990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢ÍÆÎÌ¡§1.6g¡¢È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢ÈÎÇä¡§Qoo10
¡ÚÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º¡Û²Á³Ê¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢ÍÆÎÌ¡§3.1g¡¢È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢ÈÎÇä¡§Qoo10¡¢PLAZA*¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë
¿Íµ¤¤ÎGlow Tint Line¤È¤Î°ã¤¤¤â¥Á¥§¥Ã¥¯
TIRTIR¤Î¿Íµ¤¡ÖWATERISM GLOW TINT¡×¤¬¡È¥¿¥ó¥Õ¥ë¥ê¥Ã¥×¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¡ÖGLOWY JELLY TINT¡×¤Ï¤Þ¤¿°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤Æ©ÌÀ´¶*²¤ò³ð¤¨¤ëGlow Tint¤ËÂÐ¤·¡¢¿·ºî¤Ï¥¼¥êー¤Î¤è¤¦¤Ê¤×¤ë¤ó¤È¤·¤¿¼Á´¶¤ÈÁ¯ÌÀ¤ÊÈ¯¿§¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
Æ±¥·¥êー¥º¤Ç°Û¤Ê¤ë¼Á´¶¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ì¤Ð¡¢¥á¥¤¥¯¤ÎÉý¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
*°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯
*² ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë
¼«Ê¬¤é¤·¤¤ºÌ¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¥ê¥Ã¥×ÂÎ¸³¤ò♡
¿·ºî¡ÖGLOWY JELLY TINT¡×¤Ï¡¢¥¼¥êー¤Î¤è¤¦¤Ë¤È¤í¤±¤ë¼Á´¶¤È¥¤¥ó¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊÁ¯¤ä¤«¤ÊÈ¯¿§¤Ç¡¢¿°¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
Á´8¿§¡¢2¤Ä¤Î¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ç¥·ー¥ó¤äµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÁªÂò¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÈºÌ¤ê¤òÆ±»þ¤Ë³ð¤¨¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
TIRTIR¤Î¥ê¥Ã¥×¥Æ¥£¥ó¥È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¿§¤òÅ»¤¦³Ú¤·¤µ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©