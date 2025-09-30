¡ã100¡ó¿Æ¤Î¥¨¥´¡©¡äÍ§¿Í¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ËÇ¼ÆÀ¡ª¡Ö¿·µï¤ÎÊÉ»æ¡×»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Î·ëÏÀ¤Ï¡©¡ÚÂè3ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¡Ê¥¢¥¤¥«¡¢28ºÐ¡Ë¤ÏÂè1»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤Ç¡¢É×¡Ê¥¿¥¤¥¸¡¢30ºÐ¡Ë¤È¤Î2¿ÍÊë¤é¤·¡£¤ªÊ¢¤Î»Ò¤Ï½÷¤Î»Ò¤Ç¡¢Ì¾Á°¤Ï¡Ö¥ë¥Ê¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆü»ä¤¬¿·µï¤ÎÊÉ»æ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¡ÖLUNA¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÊÉ»æ¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ä¤Ï¶á½ê¤Ë½»¤àÊì¡Ê¥Þ¥¥¨¡¢50Âå¸åÈ¾¡Ë¤ÈËå¡Ê¥æ¥¤¡¢26ºÐ¡¢ÆÈ¿È¡Ë¤ËÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ëå¤Ï¡Ö²¼¤Î»Ò¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢ºÇ½é¤«¤é¤ä¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¶¯¤¤¸ýÄ´¤ÇÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¥Î¥¾¥ß¡Ê28ºÐ¡Ë¤ò¥«¥Õ¥§¤ËÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Î¥¾¥ß¤ÏºòÇ¯Âè1»Ò¤Î½÷¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿ÀèÇÚ¥Þ¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï2¿Í»ÐËå¤Î¼¡½÷¤Ç¤¢¤ë¥Î¥¾¥ß¤«¤é¡¢Êì¤äÉ×¤È¤Ï°ã¤¦°Õ¸«......ËåÂ¦¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Î¥¾¥ß¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÆ±¤¸Ì¾Á°¤ÎÊÉ»æ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹ÎÄê¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖËå¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÎ¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢»ÐËå¤Î¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤À¤±¤¬¥¬¥Þ¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¥Î¥¾¥ß¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢Ëå¤Ë¤ÏËå¤Ê¤ê¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ö¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ë¤Ï¥Ï¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸Ì¾Á°¤ÎÊÉ»æ¤Ê¤é»Ò¤É¤â¤Ï´ò¤·¤¤¤Ï¤º¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²¡¤·¤Ä¤±¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Î¥¾¥ß¤Ï»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿µÇ°¤Ë¡¢¥·¥ó¥Ü¥ë¥Ä¥ê¡¼¤òÁª¤ó¤À¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Î¥¾¥ß¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë°é¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍ§¿Í¥Î¥¾¥ß¤È¥«¥Õ¥§¤Ç²ñ¤¤¡¢ÊÉ»æ¤äËå¤Î¤³¤È¤òÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í»ÐËå¤Î¼¡½÷¤Ç¤¢¤ë¥Î¥¾¥ß¤Ï¡¢»ÐÂ¦¤«¤éËå¤Ë¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë°é¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤Î¤ÏÈò¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ëå¤ËÁªÂò¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢»ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏºÆÅÙÉ×¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¡¢ÊÉ»æ¤Ï¤ä¤á¤Æ»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥·¥ó¥Ü¥ë¥Ä¥ê¡¼¤ò¿¢¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ëå¤Î»ëÅÀ¤Ïº£¸å»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤¬»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç³è¤«¤µ¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦rollingdell¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦³¤ÅÄ¤¢¤È
2¿Í»ÐËå¤Î¼¡½÷¤Ç¤¢¤ë¥Î¥¾¥ß¤Ï¡¢»ÐÂ¦¤«¤éËå¤Ë¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë°é¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤Î¤ÏÈò¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ëå¤ËÁªÂò¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢»ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏºÆÅÙÉ×¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¡¢ÊÉ»æ¤Ï¤ä¤á¤Æ»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥·¥ó¥Ü¥ë¥Ä¥ê¡¼¤ò¿¢¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ëå¤Î»ëÅÀ¤Ïº£¸å»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤¬»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç³è¤«¤µ¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
