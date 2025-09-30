¡ÖÆâÂ¡¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¡Ä¡×¸µTBS¥¢¥Ê¤Î38ºÐ½÷Í¥à¶Ã¤ÈþÍÆË¡á¤ËÍÍ¡¹°Õ¸«¡ÖÈþ¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤¡×¡Ö¥µ¥×¥ê¤À¤±¤Ç¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×
¡ÖÅØÎÏ¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤ä¡Ö¿Í¹©²½¹çÊª¤ò¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¡Ä¡×¤ÎÀ¼
¡¡¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â(38)¤¬¸ø³«¤·¤¿ÈþÍÆË¡¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï½÷À¸þ¤±ÈþÍÆ»¨»ï¡ÖVOCE¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÖVOCE 11·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤ÏÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¡ª¿Ê²½¤·Â³¤±¤ëÅÄÃæ¤ß¤Ê¼ÂBeauty2025ÆÃ½¸¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡©¡×¡Ö¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤òÆÃÊÌ¤Ë¤ª¸«¤»¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÅÄÃæ¤¬3Ç¯¤¯¤é¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢Æý»À¶Ý¡¢¹ÚÁÇ¡¢¥¢¥ß¥Î»À¡¢¥Ï¥È¥à¥®¡¢Áô¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÈþ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¤¡×¡ÖÅØÎÏ¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡¡×¡ÖÈþ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¶â¤â¤«¤«¤ë¡ª¡×¡Ö¥á¥¤¥¯¤È¤Ã¤Æ¤â»÷¹ç¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤Î°ìÊý¡Ö¤Ê¤ó¤«Âç¾æÉ×¡©¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¿Í¹©²½¹çÊª¤ò¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¡Ä¡×¡Ö¥µ¥×¥ê¤À¤±¤Ç¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¿ÕÂ¡´ÎÂ¡¤ËÉéÃ´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÆâÂ¡¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬·ë²Ì¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£