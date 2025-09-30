¡ÚÎòÂåÈÖµ¼Ô¤¬¸«¤¿ÅÄÃæ¾Âç¡ÛÅÁÀâ¤Î¡Ö200Ê¬¤Î24¡×¡ÄÌµÇÔ¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ¡ÈÉÔµ¡·ù¡É¤À¤Ã¤¿
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í4¡½2ÃæÆü¡Ê2025Ç¯9·î30Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡2Ç¯²Æ¤ÎÍ¥¾¡Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¤«¤é¡¢³ÚÅ·ÆþÃÄ»þ¡¢¤½¤·¤Æ24¾¡0ÇÔ¤ÇµåÃÄ½é¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡õÆüËÜ°ì¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹»þÂå¤Þ¤Ç¡£ÅÄÃæ¾Âç¡Ê36¡Ë¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿ËÜ»æÎòÂåÈÖµ¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Ø¤Îµ°À×¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¡¢ÈÖµ¼Ô¤¿¤Á¤¬¸«¤Æ¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡³ÚÅ·¤¬½é¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÈÆüËÜ°ì¤ò¿ë¤²¤¿13Ç¯¤Ï24¾¡0ÇÔ1¥»¡¼¥Ö¡£¤µ¤¾¤«¤·¼èºàÂÐ±þ¤Ç¤ÏÏÃ¤¬¤Ï¤º¤ó¤À¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢±¦ÏÓ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÈÉÔµ¡·ù¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³«ËëÄ¾Á°¤ÎWBC½Ð¾ì¤Î±Æ¶Á¤«¡¢½ÕÀè¤ÏÉÔ¿¶¡£4·î23Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ï15°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é3¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤ÎÍ¸ú¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡Ö¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¤¤¤¤Îý½¬¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¤¢¤È¤ÏÇÔÀïÅê¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤À¤±¡£À±ÌîÀç°ì´ÆÆÄ¤â¡Ö15°ÂÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¾¡¤ÁÅê¼ê¤Ï´ÆÆÄÀ¸³è¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ï¢¾¡¤¬Â³¤¡¢ÊóÆ»¿Ø¤â¥Í¥¿½¸¤á¤ËÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¼èºà¤Ïµ®½Å¤Ê»þ´Ö¡£¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ËÜÄ´»Ò¤È¤Ê¤é¤º¡¢¸ý¤Ï½Å¤¤¤Þ¤Þ¤À¡£¤¢¤ëËÜµòÃÏ¤Ç¤Î»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¸ý¿ô¾¯¤Ê¤¯¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¤Î¤í¤Î¤í¤ÈÈ¯¿Ê¤µ¤»¤¿ÅÄÃæ¾¤òÁë±Û¤·¤Ë¼¹Ç°¤Î¡È¤Ö¤é²¼¤¬¤ê¼èºà¡É¡£°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¤ËºÇ¸å¤ÏËÜ¿Í¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î³ÚÅ·´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÅÄÃæ¤¬¤É¤³¤«¤Ç1ÇÔ¤Ç¤â¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÍ¥¾¡¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£²¿°ÂÂÇ¤µ¤ì¤è¤¦¤¬¡¢²¿¼ºÅÀ¤·¤è¤¦¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¡¢ÅìËÌ¤Î¤¿¤á¤ËºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¡Ö200Ê¬¤Î24¡×¤Ï¡¢¤è¤êµ±¤¤òÁý¤¹¡£¡Ê12¡¢13Ç¯¡¦³ÚÅ·Ã´Åö¡¡»³ÅÄ¡¡ÃéÈÏ¡Ë