¡ÚÎòÂåÈÖµ¼Ô¤¬¸«¤¿ÅÄÃæ¾Âç¡Û200¾¡¡È¸¶ÅÀ¡É18ºÐ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Î¥à¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌîµå¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î¹¬±¿¤Î°ì¤Ä¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í4¡½2ÃæÆü¡Ê2025Ç¯9·î30Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡2Ç¯²Æ¤ÎÍ¥¾¡Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¤«¤é¡¢³ÚÅ·ÆþÃÄ»þ¡¢¤½¤·¤Æ24¾¡0ÇÔ¤ÇµåÃÄ½é¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡õÆüËÜ°ì¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹»þÂå¤Þ¤Ç¡£ÅÄÃæ¾Âç¡Ê36¡Ë¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿ËÜ»æÎòÂåÈÖµ¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Ø¤Îµ°À×¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¡¢ÈÖµ¼Ô¤¿¤Á¤¬¸«¤Æ¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡Ç»Ì©¤Ê¸¶ÅÀ¤Î3Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÌîµå¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î¹¬±¿¤Î°ì¤Ä¡×¡£ÅÄÃæ¾¤¬¤½¤¦É½¸½¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÌîÂ¼¹îÌé´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¤Î¥×¥íºÇ½é¤Î3Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1Ç¯ÌÜ¤Î07Ç¯¡£ÃíÌÜÅÙËþÅÀ¤Î18ºÐ¤Ï¡¢ÌîÂ¼´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼å¾®µåÃÄ¶¯²½¤Îµ¯ÇúºÞ¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤ÎÏª½Ð¤Ï·ãÁý¤·¥Á¡¼¥à¤¬³èÀ²½¡£¤À¤¬18ºÐ¤ÏÏÃÂêÀ¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£8·î3Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç6²ó5¼ºÅÀ¤Ê¤¬¤é9¾¡ÌÜ¡£¡Ö¥Þ¡¼·¯¡¢¿À¤Î»Ò¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê»Ò¡×¤ÎÌ¾¸À¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡Î¨¡¦472¡£°ìÊý¤Ç5·î2Æü¤Î2¾¡ÌÜ¤«¤é9¾¡ÌÜ¤Þ¤ÇÅÄÃæ¾¤ÎÅÐÈÄ»î¹ç¤Ï11¾¡3ÇÔ¡¢¾¡Î¨¡¦786¤È¶Ã°ÛÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹»þÂå¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë»î¹ç¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤Þ¤º¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿13Ç¯9·î26Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤òµó¤²¤¿¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï09Ç¯10·î23Æü¡¢CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëSÂè3Àï¤Ç¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÁê¼ê¤Î´°Åê¾¡Íø¡£200¾¡¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢´ÆÆÄ¡¦ÌîÂ¼¹îÌé¤ÎºÇ¸å¤Î¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡È¸¶ÅÀÇ½ÎÏ¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¸ý»À¤Ã¤Ñ¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¿´¤Ë¹ï¤à³°³ÑÄã¤á¤ÎÄ¾µå¤ÎÂçÀÚ¤µ¡£09Ç¯4·î29Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤Ï´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¡¢´ÆÆÄÄÌ»»1500¾¡¤Î¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÄ¾ÀÜ¼êÅÏ¤·¤¿¡£¡Ö¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤ÆÌîÂ¼´ÆÆÄ¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤³¤ÎÀè¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡£¤½¤ÎÆü¡¢20ºÐ¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿»×¤¤¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯200¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ê07¡Á09Ç¯³ÚÅ·Ã´Åö¡¦½ÕÀî¡¡±Ñ¼ù¡Ë