£Ä£å£Î£Á¡¦¿¹Í£ÅÍ¡¡°úÂà»î¹ç¤Ç£±²óÌµ¼ºÅÀ¡¡½½È¬ÈÖ¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶Ã¥¤¦¡¡¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬½¸·ë
¡¡¡Ö£Ä£å£Î£Á¡Ý¥ä¥¯¥ë¥È¡×¡Ê£³£°Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë£Ä£å£Î£Á¡¦¿¹Í£ÅÍÅê¼ê¤¬¶å²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¡¢£±²ó£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£±Ã¥»°¿¶¤Ç¥×¥íÀ¸³è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì£±·³¤Ë¾º³Ê¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤Ë¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ·×£±£²£·¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢»°±º´ÆÆÄ¤Î·×¤é¤¤¤â¤¢¤ê¡¢´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¶å²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¤Î´äÅÄ¤Ë¤ÏÅê¼ê¶¯½±°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Â³¤¯Ä¹²¬¤«¤é¤ÏÄÌ»»£µ£°£°¸ÄÌÜ¤È¤Ê¤ëÃ¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Â³¤¯ËÌÂ¼·Ã¤òÍ·¥´¥íÊ»»¦¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£¼é¤ê¤Ç±þ¤¨¤¿Ìî¼ê¤¿¤Á¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤È¥Ï¥°¡£¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Îó¤ò¤Ê¤·¤Æ½Ð·Þ¤¨¤¿¡£¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥àÄ´À°Ãæ¤ÎÁª¼ê¤é¤â¶î¤±¤Ä¤±¸«¼é¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏËüÍë¤ÎÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¿¹Í£¤Ï¤³¤ì¤¬ÄÌ»»£´£¸£¶»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¡¢£²£·¾¡£³£°ÇÔ£±£²£·¥»¡¼¥Ö¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Ë¤Ï±¦ÏÓ¤Î¸½ÌòºÇ½ªÅÐÈÄ¤ò¸«ÆÏ¤±¤è¤¦¤È¡¢£²·³Ä´À°Ãæ¤ÎµÜºê¡¢°ËÆ£¡¢¿¹·É¡¢Âç´Ó¤é¤¬¤ª¤½¤í¤¤¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¡¢¼ê¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ò¹½¤¨¤Æ¿È¤Î¾è¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Îµå¾ìÆþ¸ý¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¸ÅÁã¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÇÆ±Î½¤À¤Ã¤¿µð¿Í¡¦¹ÃÈå¤Ï¡Ö£±£²Ç¯´Ö¸½ÌòÀ¸³è¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¥á¥Ã¥Ä¡¦Àé²ì¡¢ºå¿À¡¦ÂçÃÝ¡¢ÆïËÜ¡¢ÃæÆü¡¦ÂçÌî¡¢¾åÎÓ¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¦ÀÐÀîÉ¢¤é¡¢¸µ¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤òÃæ¿´¤Ë³ÆµåÃÄ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àª¤«¤é¤ÏÌøÅÄ¡¢ÃæÂ¼¡¢Í¸¶¡¢£Ï£Â¤ÎÏÂÅÄµ£»á¤éÂ¿¿ô¡£½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¾¡¤ß¤Ê¤ß¤«¤é¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£