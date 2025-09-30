¡ÚÎòÂåÈÖµ¼Ô¤¬¸«¤¿ÅÄÃæ¾Âç¡Û¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ»þÂå¤Ë¡Ö²øÊª¡×¤«¤é¸Æ¤Ó»ß¤á¤é¤ì¡ÄËº¤ì¤é¤ì¤Ì2ÅÙ¤Î¡ÈÉÔ°Õ¡É
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ÃæÆü¡Ê2025Ç¯9·î30Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡2Ç¯²Æ¤ÎÍ¥¾¡Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¤«¤é¡¢³ÚÅ·ÆþÃÄ»þ¡¢¤½¤·¤Æ24¾¡0ÇÔ¤ÇµåÃÄ½é¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡õÆüËÜ°ì¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹»þÂå¤Þ¤Ç¡£ÅÄÃæ¾Âç¡Ê36¡Ë¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿ËÜ»æÎòÂåÈÖµ¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Ø¤Îµ°À×¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¡¢ÈÖµ¼Ô¤¿¤Á¤¬¸«¤Æ¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤â06Ç¯¤Ï°Û¾ï¤À¤Ã¤¿¡£²Æ¤ÎÆîËÌ³¤Æ»Âç²ñ¼¼Íö»ÙÉôÍ½Áª¤Î½éÀï¤«¤é20¿Í°Ê¾å¤ÎÊóÆ»¿Ø¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢ÅÄÃæ¾¤Ë»ëÀþ¤òÃí¤¤¤À¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢º£¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò·è¤á¡¢ÃÏ¸µÆÑ¾®ËÒ¤òÎ¥¤ì¤Æ»¥ËÚ»ÔÆâ¤ÇÎý½¬¤·¤¿Æü¤Î¤³¤È¤À¡£Îý½¬Á°¡¢ÅÄÃæ¾¤Ë¸Æ¤Ó»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£¡ÖËÍ¤ÎµåÂ®¡¢1¥¥í°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡£ÀµÄ¾¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬ÉÔ°Õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ë¡Ö¤´¤á¤ó¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Í¡×¤È¼Õ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿µ»ö¤Ë¥Ê¡¼¥Ð¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¾ï¤ËÂ¿¤¯¤ÎÂç¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ëÃæ¤ÇÃ´Åöµ¼Ô¤Ë¤Õ¤ÈÅÇ¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¿¿°Õ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Áá¼Â¤È¤ÎºÆ»î¹ç¤ÎËö¤Î½àÍ¥¾¡¤Î²Æ¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¿·ÆþÃÄ²ñ¸«¤Î¤¿¤áÀçÂæÆþ¤ê¤¹¤ë¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤ÇÅÄÃæ¾¤ò°Ï¤ó¤À¡£Ã´Åö¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¼èºàµ¡²ñ¡£¡Ö3Ç¯´Ö¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¾Ð´é¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤âÉÔ°Õ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²øÊª¡×¤ÈÁû¤¬¤ì¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Îµ¤Ç÷¤ÎÉ½¾ð¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤Õ¤¶¤±¤¢¤¦»þ¤Î¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤â¡¢ÅÄÃæ¾¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¤ÎÅÄÃæ¾Âç¡×¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿3Ç¯´Ö¤Ï¡¢¿§¤¢¤»¤Ê¤¤ºâ»º¤À¡£
¡Ê04¡Á06Ç¯¡¦ËÌ³¤Æ»»Ù¶É¡¡ÃÝÆâ¡¡ÆØ»Ò¡Ë