´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÐÇËÁíÍý¤ÏÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¡¢Î¾¹ñ´Ø·¸¤ò°ÂÄêÅª¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö³°¸ò¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ò¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î°ÕµÁ¿¼¤µ¤òËÜÅö¤Ë¤·¤ß¤¸¤ß¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×

ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¤­¤ç¤¦´Ú¹ñ¤ÎÍûÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¡¢º£¸å¤â¡Ö¥·¥ã¥È¥ë³°¸ò¡×¤òÉÑÈË¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÆü´Ú´Ø·¸¤ò°ÂÄêÅª¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤ä¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ê¤ÉÎ¾¹ñ¤¬Êú¤¨¤ë¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤ä¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ê¤É¤ÎÃÏ°è¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÀÐÇËÁíÍý¤Ë¤È¤Ã¤Æº£²ó¤¬ºÇ¸å¤Î³°Í·¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤·¼¡¤ÎÀ¯¸¢¤Ë°ú¤­·Ñ¤®¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£