¡¡¡Öµð¿Í£´¡Ý£²ÃæÆü¡×¡Ê£³£°Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬£¶²ó£´°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¾¡Íø¤Î½Ö´Ö¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÏÇ®¶¸¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡½é²óÀèÆ¬¤ÎÃæÆü¡¦²¬ÎÓ¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢ºÙÀî¤òÃæÈô¡¢¾åÎÓ¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤òÀÞ¤Ã¤ÆÆó¥´¥í¡¢¥Ü¥¹¥é¡¼¤âÃæÈô¤Ë»ÅÎ±¤á¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤òÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤¤¤À¡£
¡¡£³ÅÀ¤Î±ç¸î¤òÆÀ¤¿Ä¾¸å¤ÎÆó²ó¤Ï»°¼ÔËÞÂà¤Ç»î¹ç¤Î¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£»°²ó¤â´ÊÃ±¤Ë£²»à¤Þ¤Ç¤³¤®¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢²¬ÎÓ¤Ë°ìÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢Â³¤¯ºÙÀî¤Ë¤Ï±¦Ãæ´Ö¤Ø¤Î£²¥é¥ó¤òÍá¤Ó¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á£±ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â»Í²ó¤òºÆ¤Ó»°¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢¸Þ²ó¤Ï£±»à¤«¤é²¬ÎÓ¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢Á°¤ÎÂÇÀÊ¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿ºÙÀî¤ò»°¥´¥íÊ»»¦¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤¿¸å¤â¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÅÄÃæ¾¤ÎÂ³Åê¤ò·èÃÇ¡£±¦ÏÓ¤Ï¾åÎÓ¡¢¥Ü¥¹¥é¡¼¡¢Ê¡±Ê¤ÈÂÐ·è¤·¤¿Ï»²ó¤ò»°¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢£¶²ó£´°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¡£¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤¿¸å¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¤È¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£»Ø´ø´±¤ÏÈ¬²óÅÓÃæ¤ÇÂçÀª¤ËÂå¤¨¤Æ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤òÅêÆþ¤¹¤ëÈ×ÀÐ¤Î·ÑÅê¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Ï£¸·î£²£±Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ò£µ²ó£±¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æº£µ¨£²¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤ÆÀáÌÜ¤ÎµÏ¿¤Ë²¦¼ê¤ò³Ý¤±¤¿¡£¤À¤¬¡¢Æ±£²£¸Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç£²²ó£µ¼ºÅÀ£Ë£Ï¤µ¤ì¤Æ½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡£Éüµ¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£µÆü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¤Ï£¶²ó£²¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ºÇÔÀï¡£Ãæ£µÆü¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿£²£±Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ï½é²ó¤Ë£²ÅÀ¤Î±ç¸î¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢Ï»²óÅÓÃæ£µ¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¡¢£´ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²¦¼ê¤ò³Ý¤±¤Æ¤«¤é£´ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤ÇÀáÌÜ¤Î¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£