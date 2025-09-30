¿Íµ¤¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¦¿åÀî¥¹¥ß¥ì¡¢Éã¿Æ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤ÌÀ¤«¤¹¡ÖÂº·É¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â1ÈÖ¼è¤ì¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡9·î20ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¡ÖµëÍ¿ÌÀºÙ¡×¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¦¿åÀî¥¹¥ß¥ì¤¬¡¢Éã¿Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿åÀî¥¹¥ß¥ì¤ÎÉã¿Æ¡Ê´é½Ð¤·¤¢¤ê¡Ë
¡¡¿åÀî¤Ï¡¢Âçºå¤Ç¤¿¤³¾Æ¤Å¹¤ò±Ä¤àÉã¿Æ¤Î¤â¤È¤Ø¡£¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Éã¿Æ¤Ï¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Î¨Ä¾¤ÊÁÛ¤¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤³¤«¤é¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤À¤«¤é¤Í¡£¤½¤Î¿¦¶È¤ÎÃæ¤Ç¥È¥Ã¥×¼è¤ë¤¯¤é¤¤´èÄ¥¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¿Æ¤À¤«¤é¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤éÌ¿·ü¤±¤Ç¤â½õ¤±¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÉã¿Æ¤Ë¡¢¿åÀî¤Ï¡ÖÂº·É¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â1ÈÖ¼è¤ì¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÊÐ¸«¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ì¤Æ¤ë¡×¤È¤ÎÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£