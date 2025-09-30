¼«Ì±ÁíºÛÁª´ÉÍý°Ñ°÷Ä¹¤¬³Æ¿Ø±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤ò¸·½ÅÃí°Õ ¡Ö¿Ø±Ä´Ö¤Î´¶¾ðÅªÂÐÎ©¤ò¤¢¤ª¤ë¶²¤ì¡×¡¡ÁíºÛÁªÅê³«É¼¤Þ¤Ç4Æü ³Æ¸õÊä¤ÎÆ°¤¤¬³èÈ¯²½
¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢ÁíºÛÁªµó¤Ç¿Ø±Ä´Ö¤ÎÂÐÎ©¤ò¤¢¤ª¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤»ö°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¿Ø±Ä¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤ò¸·½ÅÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó´ÉÍý°÷²ñ¤Î°©Âô°Ñ°÷Ä¹¤Ï29Æü¡¢¡Ö¿Ø±Ä´Ö¤Î´¶¾ðÅªÂÐÎ©¤ò¤¢¤ª¤ë¶²¤ì¤Î¤¢¤ë»ö°Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¿Ø±Ä¤ÎÁªµóÀÕÇ¤¼Ô¤Ë¸·½ÅÃí°Õ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾»Ø¤·¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Î¿Ø±Ä¤Ë¤è¤ëÇÛ¿®Æ°²è¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÅê¹ÆÍ×ÀÁ¤Ê¤É¤¬Ç°Æ¬¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î´´Éô¤¬¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢¿·ÁíºÛ¤¬·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢¾¤½¸Æü¤ò·è¤á¡¢10·î14Æü°Ê¹ß¤ÎÁá¤¤»þ´ü¤ËÎ×»þ¹ñ²ñ¤ò³«¤¯¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦³Þ¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¡§
Î×»þ¹ñ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢À¯¼£¶õÇò¡£¤³¤ì¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¼óÁê¤ò»ØÌ¾¤¹¤ëÁªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤º¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·ÁíºÛ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÅê³«É¼Æü¤Þ¤Ç»Ä¤ê4Æü¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢µÄ°÷É¼¤äÅÞ°÷É¼¤Î³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÎÓ¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Í³ÚÄ®±ØÁ°¤Ç¼«¤é¤ò»Ù±ç¤¹¤ëµÄ°÷¤é¤È³¹Æ¬¤ËÎ©¤Á¡¢À¯ºö¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÐÌÚÁ°´´»öÄ¹¤Ï¡¢µÄ°÷²ñ´Û¤ò¤Þ¤ï¤ê¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤äÈë½ñ¤Ê¤É¤Ë»Ù»ý¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡¢¼«¤é¤â¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµåµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤ÈÂÐÃÌ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¸øÌ³¤ò¤³¤Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤Ï¡¢Åìµþ¡¦±ÊÅÄÄ®¤ÎµÄ°÷²ñ´Û¤Ç¡¢2024Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿ËãÀ¸ºÇ¹â¸ÜÌä¤ÈÌó20Ê¬´Ö²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àô»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï30Æü¡¢2024Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿¾åÀîÁ°³°Áê¤¬»Ù»ý¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àô»á¤ÏÇÀ¿åÁê¤È¤·¤Æ¹ñºÝ²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢10·î1Æü¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¸þ¤«¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£