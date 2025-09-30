¸¸³ÐºîÍÑ¡¢°ÍÂ¸À¡Ä¥µ¥×¥ê¤Ë¡ÖËãÌô¡×¡¢¿ÀÆàÀî¤Ç¤âÎ®ÄÌ¡¡¡Ö¹çË¡¡¦Ìµ³²¡×¤Èµõµ¶¾ðÊó¤â
¡¡ÂçËãÍ³Íè¤ÎÍ³²À®Ê¬¥Æ¥È¥é¥Ò¥É¥í¥«¥ó¥Ê¥Ó¥Î¡¼¥ë¡Ê£Ô£È£Ã¡Ë¤ò½ä¤ê¡¢ÉÔÀµ¤Ê½ê»ý¤ä»ÈÍÑ¤¬Â¸µ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ß¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë°ãË¡¤Ê³ä¹ç¤Ç´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Ç¤âÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡Ê£Ó£Î£Ó¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¹çË¡¡¦Ìµ³²¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µõµ¶¾ðÊó¤â»¶¸«¤µ¤ì¡¢ÀìÌç²È¤Ï¡ÖÍ³²À¤Ï¹â¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÄêÎÌ¤Ç¤¢¤ì¤Ð´ÞÍ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤¬¡¢´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡ÖËãÌô¡×¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ë£Ô£È£Ã¡£¸¸³ÐºîÍÑ¤ä°Õ¼±¾ã³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¾å¤Ë°ÍÂ¸À¤â¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯£±£²·î»Ü¹Ô¤Î²þÀµËãÌô¼èÄùË¡¤Çµ¬À©¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçËãÍ³Íè¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ïµ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥«¥ó¥Ê¥Ó¥¸¥ª¡¼¥ë¡Ê£Ã£Â£Ä¡Ë¤ò¼ç¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤ò¤¦¤¿¤¦£Ã£Â£Ä¤Ï²¤ÊÆ¤Ê¤É¤Ç»Ô¾ì¤¬µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¡£ÆüËÜ¤Ç¤âÍ¢Æþ¤µ¤ìÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢£Ã£Â£Ä¤Î¤ß¤ò´Þ¤à¤È¤¹¤ë¥µ¥×¥ê¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢°ìÄêÎÌ¤Î£Ô£È£Ã¤¬»ÄÎ±¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡£¸·î¤ËËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤ò¼õ¤±¡¢£¹·î£³£°Æü¤Ë·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤ÎÂåÉ½´´»ö¤ò¼Ç¤¤·¤¿¿·Ï²¹ä»Ë»á¤Ï¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤«¤é£Ô£È£Ã¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¿·Ï²»á¤Ï£Ã£Â£Ä¤Î¥µ¥×¥ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¡¢°ãË¡À¤ÎÇ§¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£µ·î¤Ë¤Ï²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î²ñ¼Ò¤¬ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö£Ã£Â£Ä¥°¥ß¡×¤«¤éµ¬Äê°Ê¾å¤Î£Ô£È£Ã¤ò¸¡½Ð¡£¾ÅÆî°åÎÅÂç¡Ê²£ÉÍ»Ô¸ÍÄÍ¶è¡Ë¤ÎçÕÅÄÀµÉ§¶µ¼ø¤Ï¡Ö£Ã£Â£Ä¤ò»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÃæ¤Ëµ¬Äê°Ê¾å¤Î£Ô£È£Ã¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ê¤É¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌôÊª»ö·ïÁ´ÂÎ¤ÎÅ¦È¯¼Ô¿ô¤ÏËèÇ¯£±Ëü£´Àé¿ÍÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¡£³ÐÀÃºÞ¤ÎÅ¦È¯¼Ô¿ô¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤¬Â³¤¯°ìÊý¡¢ÂçËã»ö·ï¤ÎÅ¦È¯¼Ô¿ô¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£ÂçËã¤ËÍí¤à»ö·ï¤ÎÅ¦È¯¼Ô¤Ï£·³ä°Ê¾å¤¬£³£°ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¡¢¤³¤Î£±£°Ç¯¤Ç£´ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý¤¨¤¿¡£
¡¡ÌôÊª°ÍÂ¸¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤Ê¤ë¡Ö¥²¡¼¥È¥¦¥¨¡¼¥É¥é¥Ã¥°¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂçËã¡£çÕÅÄ¶µ¼ø¤Ï¡Ö¼ãÇ¯ÁØ¤¬ÀÝ¼è¤¹¤ì¤Ðµ²±¾ã³²¤ä³Ø½¬¾ã³²¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£°ÍÂ¸¤Ø¤Î´í¸±À¤Ï¹â¤¯¡¢¹¥´ñ¿´¤Ç¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£