Ãæ¹ñ¤Î³¤ÍÎÄ´ººÁ¥¤¬30Æü¡¢±âÈþÂçÅç²¤ÎÆüËÜ¤ÎÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è=EEZ¤Ç¡¢¥Ñ¥¤¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÌµÃÇ¤Ç³¤Ãæ¤Ë¤Î¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½½´ÉËÜÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢30Æü¸áÁ°7»þ¤´¤í¡¢±âÈþÂçÅç¤ÎÀ¾¤ª¤è¤½386¥¥í¤ÎÆüËÜ¤ÎÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è=EEZ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î³¤ÍÎÄ´ººÁ¥¡Ö¸þÍÛ¹È22¡×¤¬¡¢Á¥ÂÎ¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤é¥Ñ¥¤¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò³¤Ãæ¤Ë¤Î¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢·Ù²üÃæ¤Î½ä»ëÁ¥¤¬³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤á½ä»ëÁ¥¤ÏÌµÀþ¤Ç¡Ö²æ¤¬¹ñ¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤Ê¤¤³¤ÍÎ¤Î²Ê³ØÅªÄ´ºº¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÃæ»ß¤òµá¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´ººÁ¥¤Ï6»þ´ÖÈ¾¸å¤Î30Æü¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¡¢ÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¤Î³°¤Ø½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¾Ü¤·¤¤ÌÜÅª¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£½½´ÉËÜÉô¤Ï¡¢´Æ»ë¤òÂ³¤±¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸þÍÛ¹È22¡×¤Ï28Æü¤Ë¤âEEZÆâ¤Ç3»þ´ÖÈ¾¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥ï¥¤¥äー¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò³¤Ãæ¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸þÍÛ¹È22¡×¤ÏµîÇ¯7·î¤ËÆüËÜºÇÆîÃ¼¡¦²¥ÎÄ»Åç¤ÎËÌ¤Î¡¢ÆüËÜ¤ÎÂçÎ¦Ãª¤Ç¡¢¥Ö¥¤¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
