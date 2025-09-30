ÍèÇ¯3·î¤ËÊÄ¹»¡ÖÆüµÁÃæ³Ø¹»¡×Â´¶ÈÀ¸¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡ÖµðÂç³¨²è¡× ¤ªÈäÏªÌÜ 140Ç¯¤ÎÎò»Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¶»¤Ë¡Å¡Å¡ÚÄ¹Ìî¡¦ÌÚÁ¾Ä®¡Û¡¡¡¡
°ÊÁ°ÈÖÁÈ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿ÍèÇ¯3·î¤ËÊÄ¹»¤¹¤ëÌÚÁ¾Ä®¤ÎÆüµÁÃæ³Ø¹»¤ÎµðÂç³¨²è¤¬´°À®¤·ÀèÆü¡¢¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÄ¹»µÇ°¹Ô»ö¤Ç¤ÏÂ´¶ÈÀ¸¤âµë¿©¤òÌ£¤ï¤¤»×¤¤½ÐÏÃ¤·¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÚÁ¾Ä®¤ÎÆüµÁÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ëÌÚÁ¾ÆüµÁ¾®Ãæ³Ø¹»¡£¾®³Ø¹»¤ÈÃæ³Ø¹»¤¬Ê»Àß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬Ãæ³Ø¹»¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤ÇÊÄ¹»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö1¡¦2¡¦3 ¥ªー¥×¥ó¡×
¥¿¥Æ5¥áー¥È¥ë¥è¥³6¥áー¥È¥ëÌÚÁ¾¶ð¥±³Ù¤«¤é¾º¤ëÄ«Æü¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿µðÂç¤Ê³¨²è¤Ç¤¹¡£
ÌÚÁ¾Ä®Î©ÆüµÁ¾®Ãæ³Ø¹»¤Ï¤ª¤è¤½140Ç¯¡¢Á°ÌÀ¼£19Ç¯¡Ê1886¡ËÇ¯¤ËÆüµÁ³Ø¹»¤¬³«¹»¤·¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¡£
ÍèÇ¯ÅÙ¡¢ÌÚÁ¾Ä®¤Ç¤ÏÀ¸ÅÌ¿ô¤Î¸º¾¯¤òÍýÍ³¤ËÌÚÁ¾Ä®¡¢³«ÅÄ¡¢¤½¤·¤ÆÆüµÁ¤Î3¤Ä¤ÎÃæ³Ø¤¬Åý¹ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Åý¹ç¸å¤ÏÌÚÁ¾Ä®Ãæ³Ø¹»¤Î¹»¼Ë¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÒËÜ¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï27Æü¤ÎÊÄ¹»µÇ°¹Ô»ö¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÒËÜÉÚ»ÎÃË¤µ¤ó
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤Í ¡£¤¤¤í¤¤¤í¤È¥µ¥Ýー ¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×
¾®³Ø¹»¡¢Ãæ³Ø¹»¤ÈÁÒËÜ¤µ¤ó¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿²°Éß»°»Þ»Ò¤µ¤ó¡£ÊÄ¹»¤ÎµÇ°»ö¶È¤È¤·¤ÆÁÒËÜ¤µ¤ó¤Ë³¨¤ÎÀ©ºî¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ø¹»¤ËÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÒËÜ¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Á¡ºÙ¤ÊÉ®»È¤¤¤Ç¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÎÉ÷·Ê¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
²°Éß¤µ¤ó
¡Ö¤â¤¦ÉÚ»ÎÃË¤µ¤ó¤·¤«Éâ¤«¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥®¥¿ー¤â¤¦¤Þ¤¯¤Æ¡¢»þ¤Ë¤Ï～ Êì¤Î¤Ê¤¤»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë ¤Ã¤Æ¤è¤¯¥®¥¿ーÃÆ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
ÁÒËÜ¤µ¤ó¡ÖÀÎ¤ÎÏÃ¤À¤Ê¡×
²°Éß¤µ¤ó
¡Ö»ä¤¿¤Á¤«¤é¤¹¤ë¤È¡ÊÁÒËÜ¤µ¤ó¤Ï¡ËÁ¡ºÙ¤Ç¥Ô¥å¥¢ ¥Ô¥å¥¢ ¥Ô¥å¥¢¤ÊÊý¡×
ÁÒËÜ¤µ¤ó
¡Ö¸÷¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê³¨¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤º¤Ã¤È³Ð¤¨¤Æ¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×
5·î¤«¤é»Ï¤á¤¿ºîÉÊºî¤ê¡£
ÁÒËÜ¤µ¤ó¤¬³¨¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â¶µ¼¼¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÍ·¤Ó¾ì¡£¾®³ØÀ¸¤ÈÃæ³ØÀ¸¤¬°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ³ØÀ¸¡Ê3Ç¯À¸¡Ë
¡Ö100Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤Î³Ø¹»¤¬ÊÄ¹»¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¹¤ë¤·¡¢Ê¡Åç¤È¹çÆ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â³Ø¹»¤ÎÊ¸²½¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
2¤«·î¤ÇÉÁ¤¾å¤²¤¿Âçºî¡£
²°Éß¤µ¤ó
¡Ö¡Ê¥µ¥¤¥ó¤ò¡Ë¤¤¤ì¤Æ´°À®¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¡Ê¥µ¥¤¥ó¤ò¡Ë½ñ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Í¡¢ÉÚ»ÎÃË¤µ¤ó¤¬¤ï¤¢ ¤ä¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¤Î¡£¤ä¤¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£ ËÜÅö¤Ë ´é¤Ê¤é´é¤â¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä À¸Ì¿¤ò¤¢¤¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê ÎÏ¶¯¤µ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌ¤Íè¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×
ÁÒËÜ¤µ¤ó
¡Ö¤³¤Î·Á¤¦¤Þ¤¤¤Í ¤³¤ó¤À¤±ÉÁ¤±¤ì¤Ð¡×
²°Éß¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÏÁÒËÜ¤µ¤ó¤Î³¨¤Î¼þ¤ê¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼«²èÁü¤òÊÂ¤Ù¤ÆºîÉÊ¤ò´°À®¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤«¤é¤Ï¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤È²á¤´¤¹2Ç¯À¸¡£
QºÇ¸å¤Î1Ç¯³Ú¤·¤â¤¦¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«
Ãæ³ØÀ¸2Ç¯À¸
¡ÖÆüµÁÃæ¤³¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç²á¤´¤»¤ë¤Î¤¬ºÇ¸å¤Ê¤Î¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç1Ç¯²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¸þ¤³¤¦¤Î³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÃçÎÉ¤¯¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤Í º£¤Ï¡×
ÊÄ¹»µÇ°¹Ô»ö¤ÎÆü¡£¾®³ØÀ¸¤âÃæ³ØÀ¸¤â¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃæ³Ø¹»¤Î¹»²Î¤ò²Î¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤Ë¤âÍè¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÆüµÁÃæº£¤Þ¤Ç¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¡ØÀÖÌç¤È¤¢¤ÈÈ¾Ç¯¤Ç¤ªÊÌ¤ì¤À¡Ù
Ãæ³ØÀ¸¤¬»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿ÀîÌø¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ°é´Û¤ÇÊÄ¹»µÇ°¹Ô»ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿º¢µë¿©¼¼¤Ç¤Ï¡¦¡¦¡¦¡£
Ë»¤·¤¯µë¿©¤Î½àÈ÷¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â150¿ÍÊ¬¤ÎÄ´Íý¤¬Â´¶ÈÀ¸¤ÎÊ¬¤â´Þ¤á¤³¤ÎÆü¤Ï330¿ÍÊ¬¡£Ä«7»þ¤«¤é»Å¹þ¤ß¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
µë¿©¼¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¡Öºß¤ê¤·Æü¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¾®³Ø¹»»þÂå¤È¤«Ãæ³Ø¹»»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥á¥Ë¥åー¤Ï¥ëー¤«¤é¼êºî¤ê¡£¥¯¥¸¥éÆù¤¬Æþ¤Ã¤¿¥«¥ìー¥é¥¤¥¹¤ÈÆ»¤Î±Ø¡ÖÆüµÁ¡×¤ÎÌ¾ÊªÌÚÁ¾µí¥³¥í¥Ã¥±¡£¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÈÀÖÌç¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÆþ¤ì¤¿ÆÃÊÌ»ÈÍÑ¤Î¥³¥í¥Ã¥±¤òÆ»¤Î±Ø¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â´¶ÈÀ¸¡Ê80ºÐ¡Ë
¡ÖÀï¸å¤Çµë¿©¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¡ÊÅö»þ¤Ï¡Ë¥¯¥¸¥é¤ÎÎµÅÄÍÈ¤²¤è¤¤¤Þ¹âµéÉÊ¤Ç¤·¤ç¥¯¥¸¥éÆù¡£¡ÊÊÄ¹»¤Ï¡Ë¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Õ¤ë¤µ¤È¤ËÊì¹»¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡×
À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿µë¿©¡£
Â´¶ÈÀ¸¥°¥ëー¥×¡Ê¹â¹»3Ç¯À¸¡Ë
¡ÖÃæ³Ø¹»»×¤¤½Ð¤¹¤ï¡£¹â¹»Æþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Çµë¿©¤È¤«¤¤¤Ä¤âÊÛÅö¤Ê¤ó¤Ç¿Í¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿²¹¤«¤¤¤´ÈÓ¿©¤¦¤Î¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÊÊ¸²½º×¡Ëºû¤ê¤ó¤É¤¦º×¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤â¤¦¤³¤Î³Ø¹»¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤¤¤è¤¤¤èµðÂç³¨²è¤Î´°À®¤ò¾®³ØÀ¸¤ÈÃæ³ØÀ¸¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á ¼«²èÁü¤ò»æ¤Ë½Ð¤¹
¡Ö¤»ー¤Î¡×
¼«²èÁü¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÃÑ¤º¤«¤·¤¤ÍÍ»Ò¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£
5Ç¯À¸
¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤¦¤Þ¤¯ÉÁ¤±¤¿¡×
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼«²èÁü¤òÅ½¤êÉÕ¤±ÁÒËÜ¤µ¤ó¤ÎµðÂç³¨²è¤Î²£¤ËÊÂ¤Ù¤ÆºîÉÊ¤Î´°À®¤Ç¤¹¡£
ÁÒËÜ¤µ¤ó
¡Ö´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
²°Éß¤µ¤ó
¡Ö¼«²èÁü¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ç¤Ò¤È¤ê¤º¤Ä¤Î»×¤¤¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×
²°Éß¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¤À¤±Â´¶ÈÀ¸¤¬Íè¤¿¤êÃÏ°è¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ÆÂç¤¤ÊÀáÌÜ¡£¤¿¤À¤ä¤á¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÆüµÁ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤³¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆüµÁ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¶¦Í¤Ç¤¤¿¤«¤é¡×
ÊÄ¹»¤ÏÍèÇ¯3·î31Æü¡£µðÂç³¨²è¤ò¼ý¤á¤¿¼Ì¿¿¤òÊÄ¹»µÇ°»ï¤Ë·ÇºÜ¤·¤ÆÆüµÁÃÏ¶è¤ÎÁ´¤Æ¤Î²ÈÄí¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£