山崎怜奈(れなち)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。(ダレハナ)」 (毎週月曜~木曜13:00~14:55)。9月24日(水)の放送は、ロックバンド・OKAMOTO'S のオカモトショウさん(Vo.)が登場! 9月23日(火・祝)に配信リリースしたデジタルシングル「今ここで」や現在開催中の全国ツアー「OKAMOTO'S LIVE TOUR 2025-2026 4EVER NOW」について聞きました。
¢¡¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Öº£¤³¤³¤Ç¡×ÃÂÀ¸ÈëÏÃ
¤ì¤Ê¤Á¡§OKAMOTO'S¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Öº£¤³¤³¤Ç¡×¤¬9·î23Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª ¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥·¥ç¥¦¡§µîÇ¯¤Ï¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¡ÖOKAMOTO'S 15th Anniversary FORTY SEVEN LIVE TOUR -RETURNS-¡×¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ï¥Þ¤¯¤ó¤¬µÙ¤ó¤À¤ê¡¢ËÍ¤é¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£
Ãæ³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÇÁÈ¤ó¤Ç15Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡Ö¥Ð¥ó¥É¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤Ê¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´ñÀ×¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢°ì½Ö°ì½Ö¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤·¡¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¡È¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡É¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¸å²ù¤·¤Á¤ã¤¦¤Ê¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢º£16Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤ê¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò·Á¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¥Ð¥ó¥É¤Ã¤ÆÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥·¥ç¥¦¡§Â¿Ê¬¡¢¤½¤³¤Ë¥í¥Þ¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢³Ú¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤â¤½¤â·ò¹¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤âÁ´Éô´Þ¤á¤Æ¡¢Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë´ñÀ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥ª¥«¥â¥È¥·¥ç¥¦¤¬¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤»Ï¤á¤¿ÍýÍ³
¡½¡½¡½¤³¤³¤ÇOKAMOTO'S¤Î¿·¶Ê¡Öº£¤³¤³¤Ç¡×¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¢ö ¤¹¤ë¤È¡¢¥À¥ì¥Ï¥Ê¤Î¸å¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¡ÖTHE TRAD¡×¤Î¿åÍË¡¦ÌÚÍË¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ï¥ÞŽ¥¥ª¥«¥â¥È¤µ¤ó¤¬µÞî±¥À¥ì¥Ï¥Ê¤Ë»²²Ã¡ª
¤ì¤Ê¤Á¡§OKAMOTO'S¤Ï¡¢9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¥Ä¥¢¡¼¡ÖOKAMOTO'S LIVE TOUR 2025-2026 4EVER NOW¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï10ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø4EVER¡Ù¤ò·È¤¨¤ÆÁ´¹ñ20¥õ½ê¤ò²ó¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¥·¥ç¥¦¡§µîÇ¯¤Î47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢15¼þÇ¯¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡È¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¡É¤ÊÁª¶Ê¤Ç²ó¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ë½Ð¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é¿·¤·¤¤²¶¤¿¤Á¤À¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿´µ¡°ìÅ¾¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡Ö4EVER NOW¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤Æ¡¢ÆâÍÆ¤âÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢É¾È½¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡È¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÃÊ³¬¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤³¤³¤Ç¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤«¤é¼ÁÌä¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖºÇ¶á¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¤È¤¤Ë¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤«¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¥·¥ç¥¦¡§¤³¤ì¤Ï¥¸¥ã¥±¤ò¤¼¤Ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÎÌÜÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤°¤é¤¤¤ÎÌÜÎÏ¤¬Íß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¥Ï¥Þ¤µ¤ó¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡©
¥Ï¥Þ¡§³Ú²°¤â°ì½ï¤Ê¤Î¤ÇÅöÁ³µ¤ÉÕ¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤«¡ÖÆñ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤Æ¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¥Ï¥Ï¥Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ï¥Þ¤µ¤ó¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ï¥Þ¡§¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¦¥Á¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£
¥·¥ç¥¦¡§¤½¤¦¡¢²¶¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¥Ï¥Þ¤µ¤ó¤¬¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¸«¤¿¤¤¡ª
¥Ï¥Þ¡§¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¥Ä¥¢¡¼¤¬½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¤ÏÁ´°÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
■番組概要■
番組名:山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時:毎週月~木曜 13:00~14:55
パーソナリティ:山崎怜奈
(左から)オカモトショウさん、パーソナリティの山崎怜奈、ハマ・オカモトさん
■番組概要■
番組名:山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時:毎週月~木曜 13:00~14:55
パーソナリティ:山崎怜奈
