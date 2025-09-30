³ÚÅ·Æ±´üÆþÃÄ¤¬ÌÀ¤«¤¹¥Þ¡¼·¯¤ÎÁÇ´é¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ë¾ï¼±¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÎ¢Êý¤Ë¤âµ¤¤òÇÛ¤ì¤ë¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£´¡½£²ÃæÆü¡Ê£³£°Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¤Ï£²£°£°£¶Ç¯¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È£±½äÌÜ¤Ç³ÚÅ·¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£¿·¿Í»þÂå¤«¤é¶ì³Ú¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿Æ±´üÆþÃÄ¤Î³ÚÅ·¡¦ÅÏÊÕÄ¾¿Í£²·³´ÆÆÄ¤é¤¬¡¢½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¢¦³ÚÅ·¡¦ÅÏÊÕÄ¾¿Í£²·³´ÆÆÄ¡ÊÂç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿Í£µ½äÌÜ¤ÇÆþÃÄ¡Ë¡Ö¾Âç£²£°£°¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£·è¤·¤ÆºÇ½é¤«¤é¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶ì¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿µ¤»ý¤Á¤Î¶¯¤µ¤äÌîµå¤Ø¤ÎÃµµá¿´¤òÆ±´ü¤È¤·¤Æ¶á¤¯¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤´¤¯»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£±Ç¯¤Ç¤âÄ¹¤¯¡¢£±¾¡¤Ç¤âÂ¿¤¯¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¾¡¤ÁÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¢¦³ÚÅ·¡¦±Ê°æÎç£²·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡ÊÂç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿Í£±½äÌÜ¤ÇÆþÃÄ¡Ë¡Ö¥×¥íÆþ¤ê½é¾¡Íø¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¾Âç¤ÎÆü¡¹¤ÎÅØÎÏ¤ä£±»î¹ç¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¡¢»ÑÀª¤òÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À°ì¤Ä¤ÎÄÌ²áÅÀ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÀè¤â²ø²æ¤Ê¤¯¡¢ÌîµåÁª¼êÀ¸³è¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¢¦³ÚÅ·¡¦»³ËÜÂçÌÀ£±·³ÍÑ¶ñ·ó£±·³¥µ¥Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼·ó´ÆÆÄÃ´Åö¡Ê¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È£³½äÌÜ¡Ë¡ÖÆþÎÀ¤Î»þ¡¢ÀçÂæ¶õ¹Á¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤Æ¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤Ï¡Ø¿ÈÂÎ¤Ç¤«¤¹¤®¤ä¤í¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ë¾ï¼±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Þ¡¼¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ï¥Ù¡¼¥¹È×¤Î¾å¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢ÂÇ¼Ô¤¬¿¶¤ê¤½¤¦¤Ê¹â¤µ¤Ë¤·¤«¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÏÎ¾¥µ¥¤¥É¤Ë»å¤ò°ú¤¯¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÇÅê¤²Ê¬¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±´ü¤Ç¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢¥Õ¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¹ë²÷¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤âºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³ëÆ£¡¢¼þ¤ê¤Ë¤Ï´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤²ù¤·¤µ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï¥Þ¡¼¤µ¤ó¤Ë¤·¤«·Ð¸³¤·¡¢´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££²£°£°¾¡¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÄÌ²áÅÀ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤¤¤¯¤Þ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÆüËÜ¡¢À¤³¦¤ÎÊý¡¹¤Ø¸«¤Æ¤â¤é¤¤¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¾¡¤ÁÀ±¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Æ±µéÀ¸¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢£¸£¸Ç¯À¤Âå¤Ï¡Ø¥Þ¡¼¤µ¤óÀ¤Âå¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡¢¦³ÚÅ·¡¦¶â¿¹µ×ÊþÂÇ·âÅê¼ê¡Ê°éÀ®£±½äÌÜ¡Ë¡ÖºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤Ï¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Ç¤«¤¤¤ó¤ä¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¤È¤ÏÆ±´ü¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¡¢¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤·¤«°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ï¼¡¸µ¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤Æ¤³¤Á¤é¤«¤éÏÃ¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤âÉáÃÊ¤Ï¡¢¤¢¤Î´¶¤¸¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤ÁÎ¢Êý¤Ë¤âµ¤¤òÇÛ¤ì¤ëÃË¤Ç¤¹¡££²£°£°¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×