¸µÉ×¤È¤ä¤êÄ¾¤»¤ë!?¡¡µÁËå¤ò¤±¤·¤«¤±¤ë¡É¿ÆÍ§¡É¤Î»×ÏÇ¡ÚµÁËå¤ÈÇ¥³è¤¹¤ëÉ×¤ÎËöÏ© Vol.52¡Û
¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô¤Ý¤ó»Ò¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤äÃÄÂÎ¤ä·úÊª¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
É×¤ÏºßÂð¶ÐÌ³¤òÁõ¤¤¡¢µÁËå¤ÈÌ©²ñ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÊ¤ÈÎÙ¿Í¤Ë¤è¤ê¸½¾ì¤ò²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£µÁËå¤Ïºâ»ºÊ¬Í¿¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤ª¶â¤ò°Ö¼ÕÎÁ¤Ë½¼¤Æ¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÌÜÏÀ¸«¤Ï³°¤ìÅ¾Íî¡£Î¥º§¤¬À®Î©¤·¤¿¸å¤â¡¢µÁËå¤Ï¼«¤é¤Î¹Ô¤¤¤òÈ¿¾Ê¤»¤º¡¢Í§¿Í¤Î¤ß¤µ¤¤Ë¶òÃÔ¤òÏ³¤é¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Î¼«Ê¬¤ò¥Ð¥«¤Ë¤·¤¿ÂÖÅÙ¤Ë¤ß¤µ¤¤Ï¡Ä¡©
É×¤ÏºßÂð¶ÐÌ³¤òÁõ¤¤¡¢µÁËå¤ÈÌ©²ñ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÊ¤ÈÎÙ¿Í¤Ë¤è¤ê¸½¾ì¤ò²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£µÁËå¤Ïºâ»ºÊ¬Í¿¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤ª¶â¤ò°Ö¼ÕÎÁ¤Ë½¼¤Æ¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÌÜÏÀ¸«¤Ï³°¤ìÅ¾Íî¡£Î¥º§¤¬À®Î©¤·¤¿¸å¤â¡¢µÁËå¤Ï¼«¤é¤Î¹Ô¤¤¤òÈ¿¾Ê¤»¤º¡¢Í§¿Í¤Î¤ß¤µ¤¤Ë¶òÃÔ¤òÏ³¤é¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Î¼«Ê¬¤ò¥Ð¥«¤Ë¤·¤¿ÂÖÅÙ¤Ë¤ß¤µ¤¤Ï¡Ä¡©
Éü±ï¤òÁÀ¤¦¤Ù¤¡Ä!?
¼ÒÄ¹É×¿Í¤ËÌá¤é¤Ê¤¤ã¡ª
¡Ö²Ä°¦¤¤¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¡×¤ÈÍ§¿Í¤Ë¤ª¤À¤Æ¤é¤ì¤¿¥Þ¥Ê¤Ï¤½¤Îµ¤¤Ë¡£¤µ¤é¤ËÍ§¤À¤Á¤¬·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤âÈà½÷¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Í§¤À¤Á¤ËÀè¤Ë±Û¤µ¤ì¤¿¤Ê¤ó¤Æ²ù¤·¤¤¡ÄÁá¤¯¼ÒÄ¹É×¿Í¤ËÌá¤é¤Ê¤¤ã¡£
¤·¤«¤·Í§¤À¤Á¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï²¿¤ä¤éÉÔ²º¤Ê¤â¤Î¤¬¡£¡Ö¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦Èà½÷¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ËÜ¿´¤«¤é½Ð¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡©
°ìÀÚµ¿¤¤¤â¤·¤Ê¤¤¥Þ¥Ê¤ÏÍ§¿Í¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÊ¹¤Æþ¤ì¡Ä¡©
(¤Ý¤ó»Ò)