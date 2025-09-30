µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤¬ÆüËÜ¿Í»Ë¾å£´¿ÍÌÜ¤ÎÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¡¡£³ÅÙ¤ÎÂÆ§¤ß·Ð¤Æ¥·¡¼¥º¥ó£±£´£²»î¹çÌÜ¤ÇÅþÃ£
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£´¡½£²ÃæÆü¡Ê£³£°Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬º£µ¨£±£°ÅÐÈÄÌÜ¤Ç£³¾¡ÌÜ¡Ê£´ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¡¢£²£°£°£·Ç¯¤Î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¡ÊÆüËÜ£±£²£²¾¡¡¢ÊÆ¹ñ£·£¸¾¡¡Ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Ï¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ£²Ç¯»þ¤Ë²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡¡££²£°£°£¶Ç¯¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È£±½äÌÜ¤Ç³ÚÅ·¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡££±£³Ç¯¤Ë£²£´¾¡£°ÇÔ¤ÇµåÃÄ½é¤ÎÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¡¢Æ±Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ø¡£¥¨¡¼¥¹³Ê¤È¤·¤Æ£·£¸¾¡¤òµó¤²¤¿¡££²£±Ç¯¤Ë³ÚÅ·¤ËÉüµ¢¤·¡¢º£µ¨¤«¤éµð¿Í¤Ç¥×¥ì¡¼¡££¸·î£²£±Æü¤Ë£±£¹£¹¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Æ¤«¤é£³Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Îº£µ¨£±£´£²»î¹çÌÜ¤ÇÂçµÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡½¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥«¥Ö¥¹¡½¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¡¢ÌîÌÐ±ÑÍº¡Ê¶áÅ´¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ê¤É¡Ë¡¢¹õÅÄÇî¼ù¡Ê¹Åç¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç£´¿ÍÌÜ¡£ÆüÊÆÄÌ»»£´£³£²»î¹çÌÜ¤Ç¤ÎÃ£À®¤Ï£´¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Î£´£´£²»î¹ç¤òÈ´¤¤¤ÆºÇ¤â¾¯¤Ê¤¤»î¹ç¿ô¤Ç¤ÎÅþÃ£¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡Ã£À®»þ¤Î»î¹ç¿ô
ÅÄÃæ¡¡¾Âç¡¡¡¡¡¡£´£³£²
¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡¡£´£´£²
ÌîÌÐ¡¡±ÑÍº¡¡¡¡¡¡£´£µ£´
¹õÅÄ¡¡Çî¼ù¡¡¡¡¡¡£µ£²£µ
¡¡¢¡ÅÄÃæ¡¡¾Âç¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤Þ¤µ¤Ò¤í¡Ë£±£¹£¸£¸Ç¯£±£±·î£±Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡££³£¶ºÐ¡£¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ë£³ÅÙ½Ð¾ì¤·¡¢£²Ç¯²Æ¤ËÍ¥¾¡¡¢£³Ç¯²Æ¤Ë½àÍ¥¾¡¡££²£°£°£¶Ç¯¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È£±½äÌÜ¤Ç³ÚÅ·ÆþÃÄ¡££±£³Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢£²£±Ç¯³ÚÅ·Éüµ¢¡££²£µÇ¯µð¿Í°ÜÀÒ¡££±£³Ç¯£Í£Ö£Ð¤ÎÂ¾¡¢ÂôÂ¼¾Þ£²ÅÙ¡¢ºÇÂ¿¾¡£²ÅÙ¡££±£¸£¸¥»¥ó¥Á¡¢£¹£·¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¡ÖÝæ»ý¤Á¡×¡£º£µ¨Ç¯Êð£±²¯£¶£°£°£°Ëü±ß¡Ê¿äÄê¡Ë¡£