¡Úµð¿Í¡ÛºäËÜÍ¦¿Í¤«¤éÆüÊÆ£²£°£°¾¡¤ÎÅÄÃæ¾Âç¤Ø¡ÖËÜÅö¤ËÂº·É¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡ÄÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤¬¡ÈÌ¾µå²ñ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡É¤Ë
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£´¡½£²ÃæÆü¡Ê£³£°Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤¬¡¢ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ï¾¯Ç¯Ìîµå¤ÎÊ¼¸Ë¡¦º«ÍÛÎ¤¡Ê¤³¤ä¤Î¤µ¤È¡Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡£ºÆ¤ÓÃç´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î°Î¶È¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤Í¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¤¤¤¦µåÃÄ¤Ç¤âÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤é¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¶ìÏ«¤â¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ÏËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡º«ÍÛÎ¤¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹»þÂå¤ÏÅê¼ê¤¬ºäËÜ¡¢Êá¼ê¤¬ÅÄÃæ¾¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¡£¾¯Ç¯»þÂå¤ÎÅÄÃæ¾¯Ç¯¤ò¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥»¥«¥ó¥É¤Î¥¹¥í¡¼¤È¤«¡¢Á´Á³¤½¤ÎÊÕ¤Î¾®³ØÀ¸¤È¤Ï°ã¤¦¡£¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿ºäËÜ¡£ÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤Ï¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÈôµ÷Î¥¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾Âç¤ÎÊý¤¬Èô¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¡£¡Ê¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎÙÀÜ¤·¤¿¡Ë¹»¼Ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÂÇ¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤á¤¬¤±¤Æ¡Ø¹Ô¤±¡¼¡Ù¤Ã¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è£²¿Í¤È¤â¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤¬°ÜÀÒ¸å½é¾¡Íø¤È¤Ê¤ëÄÌ»»£±£¹£¸¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿£´·î£³Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï¡¢·è¾¡µ¾Èô¤ò´Þ¤à£²ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¤Ç¶¯ÎÏ¤Ë±ç¸î¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ£¶¡£º£µ¨¤Ï¤È¤â¤Ë£²·³¤ÇÄ´À°¤¹¤ë»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÂ¿Ê¬»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤¬Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¶ìÏ«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»Ñ¤ò¸«¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡££²·³¤Ç¤Í¡¢¤¹¤´¤¯¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Èà¤ÎÎÉ¤¤ÉôÊ¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤â¸«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£¤¢¤ì¤À¤±¤Í¡¢¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤¹¤´¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤À¤±¶ìÏ«¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Í¡¢ËÜÅö¤ËÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Î»×¤¤¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤¿¡£