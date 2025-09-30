¡Úµð¿Í¡Û¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¢¥»µÏ¿¤ËÊÂ¤Ö£´£¶£Ó¡¡´äÀ¥¿Îµª¡¢Æ£Àîµå»ù¡¢ÃæÆü¡¦¾¾»³¿¸Ìé¤ËÊÂ¤Ö
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ÃæÆü¡Ê£³£°Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤¬¥»¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿¤ËÊÂ¤Ö£´£¶¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢£°£µÇ¯´äÀ¥¿Îµª¡ÊÃæÆü¡Ë¡¢£°£·Ç¯Æ£Àîµå»ù¡Êºå¿À¡Ë¡¢ÃæÆü¤Î¼é¸î¿À¡¦¾¾»³¿¸Ìé¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤¬£¶²ó£²¼ºÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¹ßÈÄ¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬Æ§¤óÄ¥¤ëÃæ¡¢£´¡½£²¤Î£¸²ó¡££²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£ÂçÀª¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÎÌ¾Á°¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Åìµþ£Ä¤Ï¤É¤è¤á¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£°ÜÀÒ¸å½é¤È¤Ê¤ë£¸²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ÂåÂÇ¡¦ÈÄ»³¤ò°ì¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢Âç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡£¹²ó¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï¿¹½ÙÂÀÆâÌî¼ê¤òÆó¥´¥í¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÌ£Ã«ÂçÀ¿Êá¼ê¡¢ÄÔËÜÎÑÂÀÏºÆâÌî¼ê¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢º£µ¨£´£¶¥»¡¼¥ÖÌÜ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿º£µ¨¤Ï¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ£¹²ó¤Ë¹ßÎ×¡£¤³¤ì¤Ç¸µÆ±Î½¤ÎÃæÆü¡¦¾¾»³¤ÈÊÂ¤Ö£´£¶¥»¡¼¥Ö¤È¤Ê¤ê¡¢¥»¡¼¥Ö²¦Áè¤¤¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë£±£°·î£±Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç·èÃå¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£