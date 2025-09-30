µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤¬ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡Ã£À®¡¡¾®³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦ºäËÜ¤Î»Ñ¤Ë¡ÖËÍ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¡×¡Ä£±£¹Ç¯ÌÜ¤Ç¶â»úÅã
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¡ÊÆüËÜ£±£²£²¾¡¡¦ÊÆ¹ñ£·£¸¾¡¡Ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£º£µ¨ºÇ½ªÅÐÈÄ¤È¤·¤ÆÃæÆüÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£¶²ó£²¼ºÅÀ¤ÇËÜµòÃÏ½éÇòÀ±¤È¤Ê¤ëº£µ¨£³¾¡ÌÜ¡£¥×¥í£±£¹Ç¯ÌÜ¤Ç°Î¶È¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£ÆüÊÆ¤Ç¤ÎÃ£À®¤Ï¡¢ÌîÌÐ±ÑÍº¡¢¹õÅÄÇî¼ù¡¢ºòÇ¯¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¿Í£´¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Ï£²£°£°£¶Ç¯¤Î¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È¤Ç£´µåÃÄ¶¥¹ç¤ÎËö¡¢³ÚÅ·¤ËÆþÃÄ¡£¥×¥í½éÅÐÈÄ¤Î£°£·Ç¯£³·î£²£¹Æü¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ï£±²ó£²¡¿£³¤Ç£¶¼ºÅÀ£Ë£Ï¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤á¤Ã¤¿ÂÇ¤Á¿©¤é¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÅÐÈÄ¤Ï°ì¤Ä¡Ê¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¡ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£´ÊÃ±¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡¢ÅðÎÝ¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø¤¤ì¤¤¤ËÍÞ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¼ã¡¹¤·¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£Á´¤ÆÂÇ¤¿¤ì¤¿¡×¡£¤³¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤òÎÈ¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£´·î£±£¸Æü¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç£¹²ó£±£´£°µå£²¼ºÅÀ¡¢£±£³Ã¥»°¿¶¤Ç½é¾¡Íø¡£¡Ö½éÅÐÈÄ¤ÎÁê¼ê¤Î¥Û¡¼¥¯¥¹¤«¤é¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é¥í¡¼¥Æ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢£²£¸ÅÐÈÄ¤Ç£±£±¾¡¡Ê£·ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¿·¿Í²¦¤Ë¡££¸·î£³Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¤Ï£µ¼ºÅÀ¤·¤Ê¤¬¤é¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢Åö»þ¤ÎÌîÂ¼¹îÌé´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¥Þ¡¼·¯¡¢¿À¤Î»Ò¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê»Ò¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£±£±Ç¯¤Ë£±£¹¾¡¤òµó¤²¤ÆÂôÂ¼¾Þ¤ò½é¼õ¾Þ¡££±£³Ç¯¤Ë¤ÏÀ±ÌîÀç°ì´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢¥·¡¼¥º¥ó£²£´¾¡£°ÇÔ¤Ç³ÚÅ·¤òµåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¥ê¡¼¥°£Ö¡¢ÆüËÜ°ì¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡£±£´Ç¯¤«¤é£·Ç¯Áí³Û£±²¯£µ£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£¶£³²¯±ß¡Ë¤ÎÄ¶Âç·¿·ÀÌó¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ø°ÜÀÒ¡£¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê½é¤È¤Ê¤ë£¶Ç¯Ï¢Â³£²¥±¥¿¾¡Íø¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¡Ö£±£·Ç¯¤Î½ÕÀè¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¿ô¤«·î¤Ï¡ØËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤°¤é¤¤Á´Á³·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¯¤ÆÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Àº¿ÀÅª¤ÊÉôÊ¬¡¢Êª»ö¤Î¹Í¤¨Êý¡¢¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤ê»Ï¤á¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£°ì¸Ä°ì¸Ä¤ÎÊª¤´¤È¤Î¹Í¤¨Êý¡¢½èÍý¤Î»ÅÊý¡¢°ìÈÖÂç¤¤¯¡¢¤½¤³¤ò³Ø¤ó¤À¡×¤ÈÂç¤¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£
¡¡£²£±Ç¯¤«¤é¤Ï£¸¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤Ë³ÚÅ·¤ËÉüµ¢¡££´·î£²£´Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç£¶²ó£±¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢ÆüËÜÉüµ¢¸å½é¾¡Íø¤òµó¤²¤ÆÆüËÜÄÌ»»£±£°£°¾¡¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é£±£°Ç¯¤ÎÇ¯¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÌá¤ê¡¢¡Ö»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎËÍ¤Î¥¿¥ª¥ë¤¬¸«¤¨¤¿¡£¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï£±£¸Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ£°¾¡¡£ºÆµ¯¤ò¤«¤±¤Æº£µ¨¤«¤éµð¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÌÁÍ§¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤È¤ÏºÆ¤Ó¶¦Æ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¾¯Ç¯Ìîµå¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬¤ª¸ß¤¤¥É¥é£±¤Ç¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¸½Ìò¤Ç¤¤¤Æ¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¡££²·î¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Çµ×ÊÝ¹¯À¸½ä²óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤«¤éÇ®·ì»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢ÂÎ¤ò½Ä²óÅ¾¤Ç»È¤¦¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë²þÂ¤¡£³«Ëë¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤·¤Æ£´·î£³Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç°ÜÀÒ¸å½éÅÐÈÄ½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
ºäËÜ¤Î£²µ¾Èô¤Ê¤É¤Ç±ç¸î¤ò¤â¤é¤¤¡¢£µ²ó£µ°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤ÇÆüÊÆ£±£¹£¸¾¡ÌÜ¡££µ£¸£¶Æü¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¤½¤³¤«¤é£²ÅÐÈÄÏ¢Â³¤Ç£Ë£Ï¤µ¤ì¡¢£µ·î¤«¤éÌó£³¤«·î´Ö¤Î£²·³Ä´À°¡£¼«¿È¤Î·Ð¸³¡¢´¶³Ð¤âÍê¤ê¤Ë°ì»þ¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿·Á¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Öµ×ÊÝ¤µ¤ó¤«¤é¡¢£··î¤¯¤é¤¤¤Ë¡Ø¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¥À¥á¤À¤è¡£ËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ãÆ±¤¸¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡Ù¤È¤·¤Ã¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¡££¸·î¡¢£±·³¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤¬Áê¼¡¤¤¤À¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇºÆ¾º³Ê¤·¤¿¡£ÎÏÅê¤òÂ³¤±¤Æ£±·³Éüµ¢¤«¤é£³ÅÐÈÄÌÜ¤ÎÆ±£²£±Æü¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ÇÄÌ»»£±£¹£¹¾¡ÌÜ¡£²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤«¤é£³Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢ÂåÂÇ¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëºäËÜ¤Î»Ñ¤â»É·ã¤Ë¡ÖËÍ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¡×¤ÈÊ³µ¯¤·¤Æ¶â»úÅã¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£
¡¡¢¡ÅÄÃæ¡¡¾Âç¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤Þ¤µ¤Ò¤í¡Ë£±£¹£¸£¸Ç¯£±£±·î£±Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡££³£¶ºÐ¡£¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ë£³ÅÙ½Ð¾ì¤·¡¢£²Ç¯²Æ¤ËÍ¥¾¡¡¢£³Ç¯²Æ¤Ë½àÍ¥¾¡¡££²£°£°£¶Ç¯¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È£±½äÌÜ¤Ç³ÚÅ·¤ËÆþÃÄ¤·¡¢£±£³Ç¯¤Ë¥×¥íÌîµå¿·µÏ¿¤Î³«Ëë£²£´Ï¢¾¡¡£Æ±Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢£²£±Ç¯¤«¤é³ÚÅ·¤ËÉüµ¢¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î¼ç¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¡¦É½¾´¤Ï£Í£Ö£Ð¡¢ÂôÂ¼¾Þ£²ÅÙ¡¢ºÇÂ¿¾¡£²ÅÙ¤Ê¤É¡££±£¸£¸¥»¥ó¥Á¡¢£¹£·¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£