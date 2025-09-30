µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¡¢»Ë¾å£´¿ÍÌÜ¤ÎÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¡ª£¶²ó£²¼ºÅÀ¡¢£´ÅÙÌÜÄ©Àï¤ÇÃ£À®¡ª
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬ÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£¶²ó£²¼ºÅÀ¤Çº£µ¨£³¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¡ÊÆüËÜ£±£²£²¾¡¡¦ÊÆ¹ñ£·£¸¾¡¡Ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÆüÊÆÄÌ»»¤Ç¤ÎÃ£À®¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¿Í£´¿ÍÌÜ¡£²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤«¤é£³Ï¢ÇÔ¤È¶ì¤·¤ó¤ÀËö¤ÎÂçµÏ¿¡£³ÚÅ·»þÂå¤Î£²£°£±£³Ç¯¤Ë¥·¡¼¥º¥ó£²£´¾¡£°ÇÔ¤ÎÅÁÀâ¤òºî¤ê¡¢Ì¾Ìç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç¤â¥¨¡¼¥¹¤òÄ¥¤Ã¤¿ÃË¤¬¡¢ºòµ¨£°¾¡¤Î¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æµð¿Í¤Ç¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡µ¤»ý¤Á¤ÇÅê¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ¾¤Ïµ¤Ç÷¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤Ç¡¢ÂÇ¼Ô¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡££¶²ó£²»à¡£¤³¤ÎÆü¤Î£¸£µµåÌÜ¡¢Äã¤á¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÇÊ¡±Ê¤ò¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤Î¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£Â¨ºÂ¤Ë¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ß¡¢»°ÎÝ¤Î²¬ËÜ¤ÎÁ÷µå¤òÌÜ¤ÇÄÉ¤Ã¤¿¡£¥¢¥¦¥È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È±¦¼ê¤Ç¾®¤µ¤¯¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£°ÜÀÒ¸åºÇÄ¹¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë£¶²ó¤ò£²¼ºÅÀ¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥Ù¥ó¥Á¤Ø¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤È¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯É½¾ð¤òÊø¤·¤¿¡£
¡¡»Ë¾å£´¿ÍÌÜ¤ÎÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤ò¤«¤±¤Æ¡¢º£µ¨¤Î¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡££¶²óÅÓÃæ£µ¼ºÅÀ¤Ç£´ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿£²£±Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó£Ä¡Ë¤«¤éÃæ£¸Æü¡£²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤«¤é£´ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¡¢µð¿Í°ÜÀÒ¸å¤ÎËÜµò½é¾¡Íø¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¼«Ê¬¤Ë½Ð¤»¤ëÎÏ¤òÁ´Éô½Ð¤·¤¤Ã¤Æ¹ß¤ê¤¿¤¤¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½÷Ë¼Ìò¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï£··î£²£°Æü°ÊÍè¡¢Ìó£²¤«·î¤Ö¤ê¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç£²·³¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¾®ÎÓ¡£ÁýÅÄÎ¦¤¬º£µ¨½é¤ÎÆóÎÝ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢¼ãÎÓ¤¬£·»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë£±ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï½é²ó¤«¤é±ç¸î¤·¤¿¡£¼ãÎÓ¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òºî¤ë¡££±»à¸å¡¢²¬ËÜ¤Î¾®Èôµå¤òÇØÁö¤·¤Ê¤¬¤éÈô¤Ó¤Ä¤¤¤¿ÆóÎÝ¼ê¤¬Êáµå¤·¤¤ì¤Ê¤¤´Ö¤Ë¼ãÎÓ¤¬À¸´Ô¤·ÀèÀ©¡Ê°ìÎÝÁö¼Ô¤ÏÆóÎÝÉõ»¦¤ÇµÏ¿¤Ï±¦¥´¥í¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éÃæ»³¤Îº¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤Ç£²ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Ï£³²ó£²»à¤Þ¤Ç£±°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²¬ÎÓ¤Ë°ìÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤òµö¤¹¤È¡¢ºÙÀî¤Ë³°³Ñ¹â¤á¤Î£±£´£´¥¥íÄ¾µå¤ò±¦Ãæ´ÖÀÊ¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ë£²¥é¥ó¤òµö¤·¡¢£±ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Êø¤ì¤Ê¤¤¡££µ²ó£±»à°ìÎÝ¤ÇºÙÀî¤ò·Þ¤¨¤¿ºÝ¤Ë¤Ï»°¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤¿¡££¶²ó£´°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤Çµß±ç¿Ø¤ËÂ÷¤·¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢²¿¤È¤«¥ê¡¼¥É¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Æâ³¤Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö£²·³¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ê¾®ÎÓ¡ËÀ¿»Ê¤¬¤¦¤Þ¤¯¥Þ¡¼·¯¤ÎÎÉ¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯Ç´¤ê¶¯¤¯Åê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´èÄ¥¤ì¥Þ¡¼·¯¡ª¡×¤Èµ§¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢Àï¶·¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£
¡¡£·²ó¤«¤é¤ÏÃæÀî¤¬£²ÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ÀèÆ¬¤Î¿¹¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢£²»àÆóÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÏÅÄÃæ±Í¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡£ÂåÂÇ¤Î±»ô¤ò¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¡¢ÂÇÀþ¤ÏÀèÆ¬¡¦¼ãÎÓ¤¬ÃæÁ°°ÂÂÇ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¡££²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÎÂÇÀÊ¤ÇË½Åê¤Ë¤è¤êµ®½Å¤Ê£´ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡£¸²ó¤«¤é¤Ï£´ÈÖ¼ê¤ÇÂçÀª¤¬ÅÐÈÄ¡£°ÂÂÇ¤È»Íµå¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È´íµ¡¤òÇØÉé¤¦¡£¾åÎÓ¡¢¥Ü¥¹¥é¡¼¤ò£²¼ÔÏ¢Â³¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¼é¸î¿À¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤òÅêÆþ¡£ÂåÂÇ¤ÎÈÄ»³¤ò°ì¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ¡¢´íµ¡¤òÃÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï£¹²ó¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£µð¿Í°ÜÀÒ¸å½é¤Î²ó¤Þ¤¿¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£³¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢ÅÄÃæ¾¤Ë»Ë¾å£´¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡ÌÜ¤¬µ±¤¤¤¿¡£¥Ê¥¤¥ó¤«¤é¿å¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Î¤¿¤á¤ËÀ°Îó¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ºäËÜ¤«¤é²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£ºòµ¨Ì¤¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¶þ¿«¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£