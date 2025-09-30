ÅÄÃæ¾Âç¡Ö¤¢¤È¤Ò¤È¤Ä¡×¤Ä¤¤¤Ë¡Ä³ÚÅ·»þÂå¤ÎÃç´Ö¤â½ËÊ¡¡ªÂ§ËÜ¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡×¶ä¼¡»á¡ÖºÇ¹â¤Î»þ´Ö¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬30Æü¡¢ÃæÆüÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç6²ó85µå4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤ò¸«¤»º£µ¨3¾¡ÌÜ¡¢ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£ÆüÊÆÄÌ»»¤ò´Þ¤à¤È»Ë¾å28¿ÍÌÜ¡ÊNPBÃ±ÆÈ¤Ç¤Ï24¿Í¡Ë¡£²¦¼ê¤ò·ü¤±¤Æ¤«¤é4ÀïÌÜ¡¢º£µ¨¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÅÐÈÄ¤Ç·è¤á¤¿¡£
¡¡¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤Î»Ï¤Þ¤ê¤«¤é11Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿³ÚÅ·»þÂå¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤â¡¢ÌµÇÔ¤ÎÂç¥¨¡¼¥¹¤Î°Î¶ÈÃ£À®¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¢§³ÚÅ·¡¦´ß¡¡¾Âç¤ÎÌîµå¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤ä¹Í¤¨Êý¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥±¥¬¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢Ã£À®¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¾¡¢ÅÄÃæ¾Âç¡×¤È¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¢§³ÚÅ·¡¦Â§ËÜ¡¡ËÍ¤¬ÆþÃÄ¤·¤¿»þ¤«¤é¤½¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢µ¤Ç÷¤ÈÎäÀÅ¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¥¨¡¼¥¹¤Î¤¢¤êÊý¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤«¤ì¤¿¸å¤â°ì½ï¤Ë¼«¼ç¥È¥ì¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡¢§³ÚÅ·¡¦ÀõÂ¼¡¡4Ç¯´Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÏÈ¾Ã¼¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¤¡¼¥°¥ë¥¹½éÍ¥¾¡»þ¤Î¡¢¤¢¤ÎÂÇÀÊ¤«¤é¸«¤¿¤¢¤ÎÉ½¾ð¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ïº£¤âÆ¬¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§³ÚÅ·¡¦¶ä¼¡¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¦¤ËÀï¤¤¡¢¿ÌºÒ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢13Ç¯¤Ë¤Ï24¾¡0ÇÔ¤È¤¤¤¦º£¸å100Ç¯¤ÏÈ´¤«¤ì¤Ê¤¤ÂçµÏ¿¤â¤¢¤êÈá´ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤ËÌîµå¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬Ìîµå¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¤³¤ì¤«¤é¡ª