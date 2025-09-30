ºÇ¸å¤Î200¾¡Åê¼ê¤Î²ÄÇ½À¤â¡Äµð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤¬90Ç¯°Ê¹ß7¿ÍÌÜ°Î¶È¡¡¼¡¤Ï¡Ö¤¢¤È12¾¡¡×ÀÐÀî²íµ¬
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬30Æü¡¢ÃæÆüÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç6²ó85µå4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤ò¸«¤»º£µ¨3¾¡ÌÜ¡¢ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£ÆüÊÆÄÌ»»¤ò´Þ¤à¤È»Ë¾å28¿ÍÌÜ¡ÊNPBÃ±ÆÈ¤Ç¤Ï24¿Í¡Ë¡£²¦¼ê¤ò·ü¤±¤Æ¤«¤é4ÀïÌÜ¡¢º£µ¨¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÅÐÈÄ¤Ç·è¤á¤¿¡£
¡¡200¾¡¤ÏÆüÊÆÄÌ»»´Þ¤á¤Æ¤â90Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤Ï7¿ÍÌÜ¤À¡£2000°ÂÂÇ¤ÏÆ±´ü´Ö¤Ë37¿Í¤âÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï200¾¡¤ÎÊý¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â¤¤¡£¸½Ìò¤ÇºÇ¤â¶á¤¤¤Î¤Ï¤¢¤È12¾¡¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÀÐÀî²íµ¬¤À¤¬¡¢¸½ÌòºÇÇ¯Ä¹45ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤³3¥·¡¼¥º¥ó¤ÏºÇÂ¿¤Ç¤â2¾¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£
¡¡¼¡¤°170¾¡¤Î³ÚÅ·¡¦´ß¤â12·î¤Ë41ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£150¾¡°Ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂ¾¤ËÃæÆü¡¦Í°°æ¤¬166¾¡¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹»±²¼3A¤ÎÁ°ÅÄ¤¬165¾¡¤Ç¡¢ÅÄÃæ¾¤¬ºÇ¸å¤Î200¾¡Åê¼ê¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£