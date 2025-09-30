Í¤¤Á¤ã¤ó¤¬¥Þ¡¼·¯200¾¡Ã£À®¤ò½ËÊ¡¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤âÇòÀ±¤ò¡×ÅÁÀâ¤Î¹Ã»Ò±à¤«¤é19Ç¯¡ÖÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í4¡½2ÃæÆü¡Ê2025Ç¯9·î30Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡06Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à·è¾¡¤ÇÁá¼Â¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÅÄÃæ¾¤Î¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¤È°ú¤Ê¬¤±ºÆ»î¹ç¤ÎÇ®Àï¤ò±é¤¸¤¿¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎºØÆ£Í¤¼ù»á¡Ê37¡Ë¤¬¡¢ËÜ»æ¤Ë½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡°ÎÂç¤ÊµÏ¿¤ÎÃ£À®¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£º£¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï140¥¥íÂæ¸åÈ¾¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÊÑ²½µå¤â°ìµéÉÊ¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÇòÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Þ¡¼·¯¤È¤ÎºÇ½é¤Î²ñÏÃ¤Ï¡¢º£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à·è¾¡¤Î°ú¤Ê¬¤±ºÆ»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆµÇ°»£±Æ¤Î»þ¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞÎÙ¤Ë¤Ê¤ê¡ÈÈè¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¡ÈÈè¤ì¤Æ¤ë¤è¡É¤ÈÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤½¤Î¸å¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ±óÀ¬¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆ±Éô²°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¯¤·¤º¤Äµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤è¤¯¡Ö¥Þ¡¼·¯¤Ï¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãç¤¬ÎÉ¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¡¢ÉÑÈË¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£·»Äï¤Ë¶á¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¡¢¿ÆÍ§¤Ë¶á¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£É½¸½¤¹¤ë¤Î¤ÏÀ¨¤¯Æñ¤·¤¤¤±¤É¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¹â¹»ºÇ¸å¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï¼«Ê¬¤¬¾¡¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡£Àè¤Ë¥×¥í¤ËÆþ¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿ÂçÅê¼ê¡£ÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤ÆËÜÅö¤ËÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±À¤Âå¤Ë¤Ï1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¡¢1Ç¯¤Ç¤âÄ¹¤¯¸½Ìò¤òÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡È²¶¤ÎÀ¤Âå¡¢¤Þ¤ÀÌîµå¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤¼¡É¤È¼«Ëý¤·¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¥Þ¡¼·¯¤Ï²¿Ç¯¤â¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢°úÂà¤·¤¿¤éÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¤¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢º£¤ÎÌîµå³¦¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤Î200¾¡¤Ï¤É¤ó¤ÊÀáÌÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤¢¤È¤ÏÂÎ¤ÇÄË¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¤¢¤Î²Æ¡¢¤¢¤Î½Ö´Ö¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±¥Þ¡¼·¯¤«¤éÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¤Âå¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥íÌîµå³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Áö¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¸µËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥ºÅê¼ê¡Ë
¡¡¢¦ÅÄÃæ¾¤ÈºØÆ£Í¤¼ù»á¡¡06Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à·è¾¡¤Ç°ú¤Ê¬¤±ºÆ»î¹ç¤ÎËö¤ËºØÆ£»á¤ÎÁá¼Â¤¬ÅÄÃæ¾¤Î¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¤ò²¼¤·¤ÆÍ¥¾¡¡£ÅÄÃæ¾¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»Â¤Ã¤¿·ãÆ®¤Î¥é¥¹¥È¤ÏÌ¾¾ìÌÌ¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Î½¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±Ç¯¤ÎÆüÊÆ¿ÆÁ±Ìîµå¤Ç¤ÏÏÂÀô¼Â´ÆÆÄ¤Î¡ÖÂÇ¤Á²ò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ç¸Æ¤Ó¹ç¤¨¡×¤È¤¤¤¦»ØÎá¤Ç¡Ö¥Þ¡¼·¯¡¢¡×¡ÖÍ¤¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¡£ÁáÂç¤ò·Ð¤ÆÆüËÜ¥Ï¥àÆþ¤ê¤·¤¿ºØÆ£»á¤È³ÚÅ·»þÂå¤ÎÅÄÃæ¾¤Ï3ÅÙÅê¤²¹ç¤¤¡¢Á´¤ÆÅÄÃæ¾¤¬Åê¤²¾¡¤Ã¤¿¡£