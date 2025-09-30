ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡¢ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡Ã£À®¡¡¤â¤â¥¯¥í¡ÖAcceleration¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¸ø³«
¡¡ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬30Æü¡¢ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÅÄÃæÅê¼ê¤¬ÅÐ¾ì¶Ê¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤¬Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤·¤¿²Æ¥é¥¤¥Ö¡Ø¥Ï¥Þ¤ÎÌëº×¤êÈÖÄ¹½±Ì¾µÇ°¤â¤â¥¯¥í²Æ¤Î¥Ð¥«Áû¤®2025 in ²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤è¤ê¡¢¡ÖAcceleration¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖAcceleraton¡×¤Ï¡¢¥×¥íÌîµå¡¦ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤Î2025Ç¯¥·¡¼¥º¥óÅÐ¾ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉPENGUIN RESEARCH¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¿ÀÅÄ¥¸¥ç¥ó¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¡£¡ÖÃ¥´Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Ç®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Á¥å¡¼¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö±Ç¤¨¤¹¤ë1¶Ê¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢8·î2Æü¡¦3Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ï¥Þ¤ÎÌëº×¤êÈÖÄ¹½±Ì¾µÇ°¤â¤â¥¯¥í²Æ¤Î¥Ð¥«Áû¤®2025 in ²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤ÎDAY2¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¡£°Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÀ¹Âç¤Ê²Ö²Ð¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¥â¥â¥¢¥¤¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥»¥Ã¥È¤Î¥â¥¢¥¤Áü¡Ë¤ÎÌÜ¤«¤é½Ð¤ë¥ì¡¼¥¶¡¼±é½Ð¤ËÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤È¿¶¤êÉÕ¤±¤¬±Ç¤¨¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤â¤â¥¯¥í¡¢¡Ø²Æ¤Î¥Ð¥«Áû¤®2025¡Ù¤«¤é2025Ç¯¥·¡¼¥º¥óÅÐ¾ì¶Ê¡ÖAcceleration¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¸ø³«
