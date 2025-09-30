½Ë¡ª¥Þ¡¼·¯200¾¡¡¡µð¿Í¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤Ç¾¡Î¨5³ä¤ËÌá¤¹¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¼¹Ç°ºÓÇÛ¡¢º£µ¨½é8²ó¤«¤é¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í4¡½2ÃæÆü¡Ê2025Ç¯9·î30Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï6»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÌá¤Ã¤¿ËÜµò¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÃæÆü¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢1Ê¬¤±¤ò¶´¤ó¤Ç2Ï¢¾¡¡£69¾¡69ÇÔ4Ê¬¤±¤È¤·¤Æ8Æü¤Ö¤ê¤Ë¾¡Î¨5³ä¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃæÆü¤È¤Îº£µ¨ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò13¾¡11ÇÔ¤È¤·¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ëÆ±¥«¡¼¥É¤Î¥·¡¼¥º¥ó¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤«¤é3Ï¢ÇÔÃæ¤À¤Ã¤¿ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤Ïº£µ¨¥é¥¹¥ÈÅÐÈÄ¤Ç6²ó4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢º£µ¨3¾¡ÌÜ¡Ê4ÇÔ¡Ë¡£ÌîÌÐ±ÑÍº¡¢¹õÅÄÇî¼ù¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤ËÂ³¤¤¤Æ»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¡Ê³ÚÅ·119¾¡¡¢µð¿Í3¾¡¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹78¾¡¡Ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ï½é²ó¡¢1ÈÖ¡¦¼ãÎÓ¤¬±¦Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢2ÈÖ¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤â±¦Á°ÂÇ¤ÇÂ³¤¤¤ÆÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¡£1»à¸å¡¢4ÈÖ¡¦²¬ËÜ¤¬6µåÌÜ¤Î151¥¥íÄ¾µå¤òÃ¡¤¤¤¿Èôµå¤¬±¦ÍãÊý¸þ¤ËÈô¤ó¤À¡£
¡¡ÃæÆü¤ÎÆóÎÝ¤ò¼é¤ëÊ¡±Ê¤¬·üÌ¿¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¥°¥é¥Ö¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë´Ö¤Ë»°Áö¡¦¼ãÎÓ¤¬ÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¡£°ìÁö¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ÏÆóÎÝ¤Ç¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²¬ËÜ¤Ï±¦Á°ÂÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯1ÂÇÅÀÉÕ¤¤Î±¦¥´¥í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤Î1ÅÀ¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£5ÈÖ¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬±¦Á°ÂÇ¤Ç¤Ä¤Ê¤°¤È¡¢6ÈÖ¡¦Ãæ»³¤Ïº¸Ãæ´Ö¤Ë2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤³¤Î²ó°ìµó3ÆÀÅÀ¡£
¡¡¤¤¤¤Ê¤ê±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿ÅÄÃæ¾¤Ï3²ó¡¢ºÙÀî¤Ë±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø20¹æ2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Æ3¡½2¤È1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¤¬¡¢4²ó°Ê¹ß¤ÏÌµ°ÂÂÇÅêµå¡£ÂÇÀþ¤Ï7²ó¤ËÁê¼ê3ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¡¦ÇßÌî¤ÎË½Åê¤Ç4ÅÀÌÜ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Î¹ßÈÄ¸å¤ÏÃæÀî¡¢ÅÄÃæ±Í¡¢ÂçÀª¤È¤Ä¤Ê¤®¡¢8²ó¤ËÂçÀª¤¬2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ïº£µ¨½é¤á¤Æ8²ó¤Ë¼é¸î¿À¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤òÅêÆþ¡£
¡¡¤³¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤¤¤À¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï9²ó¤âÍÞ¤¨¤Æ¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Îº£µ¨46¥»¡¼¥ÖÌÜ¡Ê3¾¡2ÇÔ3¥Û¡¼¥ë¥É¡Ë¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¥Þ¡¼·¯¤ÎÇòÀ±¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿¡£
