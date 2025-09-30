µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¡¡¾¯Ç¯»þÂå¤«¤é¤Î¡ÈÌÁÍ§¡ÉÅÄÃæ¾Âç¤Î°Î¶È¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×¼«Ëý¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡Ä
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í4¡½2ÃæÆü¡Ê2025Ç¯9·î30Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡ÌÁÍ§¤â°Î¶È¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£¾®³Ø»þÂå¤ËÊ¼¸Ë¸©°ËÃ°»Ô¤Î¡Öº«ÍÛÎ¤¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡×¤Ç¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¡¢Æ±¤¸Ãæ³Ø¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤¿µð¿Í¡¦ºäËÜ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÊÆ¹ñ¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç¤âÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤¿¡£ËÍ¤é¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¶ìÏ«¤â¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÂÎ¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤«¤éÀ¨¤¯Âç¤¤¤¤Û¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥í¥ì¥¹¤Îµ»¤ÎÎý½¬¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¡£Áö¤ë¤Î¤ÏÃÙ¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤ÎÊý¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ²û¤«¤·¤à¡£ËÜÍè¤Ïº¸Íø¤¤ÎºäËÜ¤¬¡¢±¦ÂÇ¤Á¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ÏÅÄÃæ¾¡£º¸Íã±ü¤Î¹»¼Ë¤Ë¸þ¤«¤¤Èôµ÷Î¥¤ò¶¥¤¦¤â¡Ö¾Âç¤ÎÊý¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¡£º¸ÂÇ¤Á¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ï¤º¡¢±¦¤ÇÂÇ¤ÁÂ³¤±¤¿¤«¤é¤À¡£Åö»þ¤ÏºäËÜ¤¬Åê¼ê¤ÇÅÄÃæ¾¤¬Êá¼ê¡£Ì¾µå²ñÆþ¤êÅê¼ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿²áµî¤ò¡ÖËÍ¤Î¼«Ëý¤Î°ì¤Ä¡×¤È¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï°ã¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¾ï¤Ë¾å¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸÷À±³Ø±¡»þÂå¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å¤â°Õ¼±¤¹¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£08Ç¯¤Ë¥×¥í¤Ç½éÂÐÀï¤·¡¢ÄÌ»»18ÂÇ¿ô5°ÂÂÇ¡£13Ç¯¤Î³ÚÅ·¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÀï¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥×¥í19Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡£¤¯¤·¤¯¤âÆ±¤¸µð¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë2·³Êë¤é¤·¤Î»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡×¤È¤ª¸ß¤¤¤Ü¤ä¤¤Ê¤¬¤é¡Ö·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¶ìÏ«¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£ÀäÂÐ¤Ë¼å¤¤ÉôÊ¬¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¡×¤È²þ¤á¤Æ¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¡£¼«¿È¤â20Ç¯¤ËÄÌ»»2000°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤È¤â¤ËÌ¾µå²ñÆþ¤ê¤·¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤êÌÁÍ§¡£¡Ö¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë°ì½ï¤ËÎ©¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È¿·¤¿¤ÊÌ´¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£