¡¡¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£±¡Ý£²ÆüËÜ¥Ï¥à¡×¡Ê£³£°Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ£´Ï¢¾¡¡£º£µ¨ºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÃù¶â£²£·¤È¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤äÆüËÜ¥Ï¥à¥Ê¥¤¥ó¤Ï±¦ÍãÀÊ¤ÎÊý¸þ¤ò¸þ¤¤¤ÆÀ°Îó¡£¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¡¢Á´°÷¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Õ¥¡¥ó¤ØÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¸ò´¹¤Ç¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò½ËÊ¡¤·¤Æ²ÖÂ«¤ò¼êÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Å¨ÃÏ¤«¤é¤ÏºÆ¤ÓÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¤ï¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢º¸ÍãÀÊ¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â°§»¢¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï»Í²ó¤Ë·´»Ê¤¬±¦Ãæ´Ö¤ËÀèÀ©¤Î£±£°¹æ£²¥é¥ó¡£°Ê¹ß¤ÏÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÊ¡Åç¤Ï£³²ó£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£³Ã¥»°¿¶¡££Ã£Ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¾å¡¹¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£»Í²ó°Ê¹ß¤ÏºÙ¤«¤¯Åê¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÇÀþ¤ò»³Àî¤Î¥½¥í¤Ë¤è¤ë£±ÅÀ¤Î¤ß¤ËÉõ¤¸¤¿¡£