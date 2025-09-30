¡ÖÊüÃÖ»Ò¡×ÌäÂê¤òÉÁ¤¯¾å¤ÇÃø¼Ô¤¬µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤³¤È¡£ÏÃÂê¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯ºîÉÊ¡ØÊüÃÖ»Ò¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¡ØÊüÃÖ»Ò¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
¸½Ìò¤Î¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎ¸«¤È¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÌ¼¤ÎÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÂÎ¸³¤òÊ»¤»»ý¤ÄÌ¡²è²È¡¦ÇòÌÜ¤ß¤µ¤¨¤µ¤ó¡£ºÇ¿·ºî¡ØÊüÃÖ»Ò¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ì¼¤ÎÆ±µéÀ¸¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ËÇº¤àÊì¿Æ¤Î»ëÅÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸½Âå¤Î¼Ò²ñÌäÂê¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë²È¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¾å¤¬¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢Êª¤ò¤»¤Ó¤Ã¤¿¤ê·ù¤¬¤é¤»¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡Ö¤ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÊüÃÖ»Ò¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ±µéÀ¸¤ÎÊì¿Æ¡¦¤·¤º¤«¤¬Êú¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£³ëÆ£¤¹¤ë¤·¤º¤«¤Î»Ñ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ØÊüÃÖ»Ò¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
Ä¹½÷¡¦è½²Ú¤Î¾®³Ø¹»Æþ³Ø¤ò·Þ¤¨¤¿Êì¿Æ¡¦¤·¤º¤«¤Ï¡¢Æþ³ØÀâÌÀ²ñ¤Ç¡Ö¤ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÆ±È¼¤Ê¤¯¤Ò¤È¤ê¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¤·¤º¤«¤ÏÀ©Éþ¤ÎºÎÀ£¤Ê¤É¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢¿´¤Ï¾¯¤·¤¶¤ï¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
Æþ³Ø¸å¡¢¤ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÙ¹ï¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤«¤±¤¿¤·¤º¤«¤Ï¼Ö¤Ç³Ø¹»¤ØÁ÷¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªÎé¤â¤Ê¤¯¼¡¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤º¤«¤¬µñÀä¤¹¤ë¤È¡¢¤ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ïè½²Ú¤ËÍðË½¤·¤¿¤ê¡¢¤¤Ä¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢ÌµÃÇ¤Ç²È¤ËÍè¤¿¤ê¡¢Êª¤òÍß¤·¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Î¡¼¥È¤òÊÖ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢µ÷Î¥´¶¤Î¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î±ø¤ì¤¿»ý¤ÁÊª¤ä¼ø¶È»²´Ñ¤Ë²ÈÂ²¤¬Íè¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤·¤º¤«¤Ï¶»¤òÄË¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¤¤¤ä¤¬¤é¤»¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤«¤éÌ¼¤ò¼é¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤È¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¤Þ¤¹¡£
Ã´Ç¤¤ä³ØÆ¸¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤â½½Ê¬¤Ê²ò·è¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢è½²Ú¤¬¤ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ë½³¤é¤ì¤Æ¥±¥¬¤ò¤¹¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¡Ä¡£
¢£Ãø¼Ô¡¦ÇòÌÜ¤ß¤µ¤¨¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡½¡½¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¡ÖÊüÃÖ»Ò¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤É¤Ê¤¿¤«¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ëÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÇòÌÜ¤µ¤ó¡§ÆÃÄê¤ÎÃ¯¤«¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤È¤Î·Ð¸³¤ÎÃæ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¡¢¾¯¤·¤º¤Ä½Å¤Í¤ÆÉÁ¤¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¾¯¤·º¤¤Ã¤¿¸ÀÆ°¤ò¤¹¤ë»Ò¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î´¶¾ð¤ä¸ÍÏÇ¤¤¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Êª¸ì¤ÎÃæ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ö¤ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤ÏÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë²È¤ËÍ·¤Ó¤Ë¤¤¿¤ê¡¢Í§¿Í¤Ë¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤Æ¤â°ÕÃÏ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼«³Ð¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢Í§¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¤¦¤Þ¤¯¤È¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»Ò¡¢¿È¶á¤Ë¤¤¤¿¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤ÊÉÁ¼Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤òÉÁ¤¯¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÇòÌÜ¤µ¤ó¡§¤ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤òÉÁ¤¯¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö°ìÊýÅª¤Ë°¤¤»Ò¡×¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢ÌóÂ«¤Ê¤¯²È¤ËÍè¤¿¤ê¡¢Í§¤À¤Á¤Ë¹¶·âÅª¤Ê¸ÀÆ°¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡ÈÌÂÏÇ¤Ê»Ò¡É¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢ºîÃæ¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¤·¤º¤«¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¡¢¡Ö·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á°È¾¤òÆÉ¤Þ¤ì¤¿ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤â¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê»Ò¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¤Î¡©¤µ¤Ã¤µ¤ÈµñÈÝ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÌ¼¤ÎÍ§¤À¤Á¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦´Ø·¸À¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤ËÀþ°ú¤¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤¬Ã¯¤«¤ËÎä¤¿¤¯¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Ãç´Ö³°¤ì¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Âç¿Í¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤¬¤É¤¦Æ°¤¯¤Ù¤¤«¡¢Çº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ê¤Ã¤Á¤ã¤óËÜ¿Í¤Ë°µ¤¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤É¤¦ÀÜ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¤¦¤Þ¤¯¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡ÖÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤»Ò¤É¤â¡×¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤ò¡¢ÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î²ÈÄí´Ä¶¤äÇØ·Ê¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡ÖÁê¼ê¤Î²ÈÄí¤Î¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢´Ø¤ï¤êÊý¤ËÇº¤à»Ò¡×¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£É½ÌÌ¾å¤Î¸ÀÆ°¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤³¤½¡¢»Ò¤É¤â¤òÍý²ò¤¹¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢ÅÁ¤ï¤ì¤Ð´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î¹ÔÆ°¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æº¤ÏÇ¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¤·¤º¤«¤Î¤Û¤¦¤Ë¤Ï¥â¥Ç¥ë¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÇòÌÜ¤µ¤ó¡§¼ç¿Í¸ø¤Î¡Ö¤·¤º¤«¡×¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤Î»×¤¤¤ä·Ð¸³¤¬¶¯¤¯Åê±Æ¤µ¤ì¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿´Íý»Î¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¡¢Í§¿Í¤äÃÎ¿Í¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ÎÀ¼¤ä³ëÆ£¤¬¾¯¤·¤º¤Äº®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤·¤º¤«¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤º¤«¤â¡¢Ã¯¤«°ì¿Í¤òÉÁ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤¬½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿¡È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃ¯¤«¡É¤ÎÍ×ÁÇ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤·¤º¤«¤¬¡Ö¤ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ë²¿¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢¡Öµ÷Î¥¤ò¤ª¤¤¤ÆÌ¼¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Î´Ö¤Ç³ëÆ£¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤¬¶¦´¶¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤òÉÁ¤¯¾å¤Ç¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤äµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÇòÌÜ¤µ¤ó¡§¤·¤º¤«¤òÉÁ¤¯¤¦¤¨¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤Îµ¤»ý¤Á¤âËÜ²»¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ë²¿¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢¡ÖÌ¼¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡ÄÎ¾Êý¤È¤â¿Æ¤È¤·¤Æ¼«Á³¤Ê´¶¾ð¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÍÉ¤ìÆ°¤¯¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢º£¤Î»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê³ëÆ£¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´°àú¤Ê¿Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÂ¤Ã¤¿¤êÇº¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡ÈÅù¿ÈÂç¤ÎÊì¿Æ¡É¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡Ö¤ï¤«¤ë¡×¤È¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡ö
ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤òÃ±½ã¤ÊÁ±°¤ÇÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤Î¸½¤ìÊý¤ä³ëÆ£¤¹¤ë¿Æ¤Î»Ñ¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤¿ÇòÌÜ¤µ¤ó¡£¡Ö°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÌäÂê¤Î¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¿Í¤Ë¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤Ê¤ê¤ÎÇØ·Ê¤ä¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ËÁÛÁü¤ò¸þ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÉÁ¤Êý¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¿ÍÊªÉÁ¼Ì¤¬¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇòÌÜ¤µ¤ó¤ÏºîÃæ¤Ç¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â´Ø¤ï¤ì¤ë·Á¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÀìÌç²È¤ËÂ÷¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÇÇº¤à¿Í¡¹¤Îµß¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¥ì¥¿¥¹¥æ¥