¡ÚÂ®Êó¡ÛÇã¤¤Êªµ¢¤ê¤Î50Âå½÷À¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ìÈÂÁ÷¡¡Î¾ÏÓ¤ò¤«¤Þ¤ì¤¿¤ê°ú¤Ã¤«¤«¤ì¤¿¤ê¤·Éé½ý¡¡»±¤Ç±þÀï¤â¡Ö¥¯¥Þ¤¬ÇÏ¾è¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ô¿·³ã¡¦°¤²ìÄ®¡Õ
¿·³ã¸©°¤²ìÄ®¤Ç30Æü¡¢50Âå¤Î½÷À¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¥±¥¬¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï°¤²ìÄ®ÄÅÀî¤ÎÏ©¾å¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢30Æü¸á¸å7»þ10Ê¬¤´¤í¡¢½÷À¤¬Æ»Ï©¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂÎÄ¹Ìó1.2¥áー¥È¥ë¤Î¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢Î¾ÏÓ¤ò¤«¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢°ú¤Ã¤«¤«¤ì¤¿¤ê¤·½Ð·ì¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î½ý¤òÉé¤Ã¤ÆµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤Ï°¤²ìÄ®¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Çã¤¤Êª¤Îµ¢¤ê¤Ë1¿Í¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½÷À¤Ï¸½¾ìÉÕ¶á¤ÎÌ±²È¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¡¢Ì±²È¤Î½»Ì±¤¬¡¢119ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤Ï¡¢±¦ÏÓ¤ò¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¡¢3¤«½ê¤¯¤é¤¤¤«¤é½Ð·ì¡£¤Þ¤¿º¸ÏÓ¤ò¤«¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ4¤«½ê¤¯¤é¤¤¤«¤é½Ð·ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½÷À¤ÎÊ¢Éô¤Ë¤Ï¤Ò¤Ã¤«¤½ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È½÷À¤ÏÈÂÁ÷»þ¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥±¥¬¤ÎÄøÅÙ¤Ê¤É¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¸½¾ì¤ÏÌ±²È¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ç¶á¤¯¤Ë¤Ï¾®³Ø¹»¤¬¤¢¤ê»ùÆ¸¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤é¥Ð¥¹ÄÌ³Ø¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï°¤²ìÄ®¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÉÕ¶á¤Î½»Ì±¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¡¢·Ù²ü³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê30Æü¸á¸å10»þ20Ê¬¹¹¿·¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»ûÅÄ²°,
Êè,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Ë¬Ìä²ð¸î,
³ùÁÒ,
¥Û¥Æ¥ë,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
²£ÉÍ,
ÂçÁ¥,
¥À¥¤¥¹