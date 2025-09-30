¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º°ÜÀÒ¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ûー¥Õ¥©ー¥É¤Ø¥Æ¥¤¥¿¥à¤¬´¶¼Õ¡Ö¥Ù¥¹¥È¤Ê¥Áー¥à¥áー¥È¤Î1¿Í¡×
¡¡9·î29Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö28Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£À©¸Â¤Ê¤·FA¡Ê¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ë¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ûー¥Õ¥©ー¥É¤¬¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤ÈÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤ò¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤¿¤ÈÂåÍý¿Í¤¬¡ØESPN¡Ù¤ØÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤ÏÀ©¸ÂÉÕ¤FA¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¯¥ß¥ó¥¬¤Î·ÀÌó¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Íâ30Æü¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥Çー¤Ç¥Ûー¥Õ¥©ー¥É¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾¶á9¥·ー¥º¥ó¤Î¤¦¤Á7¥·ー¥º¥ó½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¡¡·×7¥·ー¥º¥ó¤ÎºßÀÒ¤Ç¡¢206¥»¥ó¥Á108¥¥í¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤Ï¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÄÌ»»465»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÊ¿¶Ñ29.6Ê¬11.2ÆÀÅÀ6.8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É3.6¥¢¥·¥¹¥È1.1¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò»Ä¤·¡¢2024Ç¯¤Î¥êー¥°À©ÇÆ¤Ë¤âÂç¤¤¯¹×¸¥¡£
¡¡¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¥×¥ìー¤·¡¢NBA»Ë¾åºÇÂ¿¤Î18²ó¤ÎÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿µåÃÄ¤Ç¡¢¥Ûー¥Õ¥©ー¥É¤Ï3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ù¿ô712ËÜ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»Ë¾å7°Ì¡¢516¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÆ±6°Ì¤ò¥Þー¥¯¡£ÀèÈ¯¤È¹µ¤¨¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë¹¶ËÉÎ¾ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸¥¿ÈÅª¤ÊÆ¯¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£
¡¡39ºÐ¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢30Æü¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥Çー¤Ç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Î¼ç¼´¤¬¥³¥á¥ó¥È¡£6¥·ー¥º¥ó¤ò¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Æ¥¤¥¿¥à¤Ï¡ÖËÍ¤¬¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¿¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ê¥Áー¥à¥áー¥È¤Î1¿Í¡×¡¢7¥·ー¥º¥ó¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤â¡ÖËÜÊª¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¥Òー¥íー¡×¤È¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2026Ç¯3·î19Æü¤ËTD¥¬ー¥Ç¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¡¢¥Ûー¥Õ¥©ー¥É¤¬¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³®Àû¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢²ñ¾ì¤«¤é´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ´¿·Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
