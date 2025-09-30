¥ê¥¢¥ë¥Ôー¥¹¡¢ÃËÀ¥°¥ëー¥×½é¤Î¡ÈÁ´ZeppÀ©ÇÆ¥Ä¥¢ー¡É³«ºÅ¡¡¹±Îã¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ä¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤â
¡¡¥ê¥¢¥ë¥Ôー¥¹¤¬¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¡Ø¥ê¥¢¥Õ¥§¥¹¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§FIVE NEW OLD¡¢·ëÀ®¤«¤é¤Î15Ç¯¤Ç¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤¿Ì¿Âê¡¡¿·¤¿¤ÊÎ¹¤ÎËë³«¤±――¥Ä¥¢ー¡ØFiNO is¡ÙºÇ½ª¸ø±é¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ë
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢9·î30Æü¤ËÅìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥ê¥¢¥ë¥Ôー¥¹ 3rd¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ö¥Ôー¥¹ of ¤Õ¤¡¤ó¤¿¤¸¤£♡¡×¡Ù¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤Þ¤¿¡¢Íè½Õ¤ËÊõÅç¼Ò¤è¤ê¼Ì¿¿½¸¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±ºî¤Ë¤Ï»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼ýÏ¿Í½Äê¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎZepp9²ñ¾ì¤ò¤Þ¤ï¤ë¡£12·î8Æü¤ÎZepp DiverCity(TOKYO)¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢ÃËÀ¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡ÈÁ´¹ñZepp9²ñ¾ìÀ©ÇÆ¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¹±Îã¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£2026Ç¯¤ÏLaLa arena TOKYO-BAY¤Ë¤Æ¡¢11·î3Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë