¡ØÎÐ²«¿§ÂçÌëº×2026¡Ù³«ºÅ·èÄê¡ªÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤¬¡Ö¤¤¤Þ¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ºÇ¤â¶¦±é¤·¤¿¤¤¡×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¼Â»Ü

ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤¬¡¢2026Ç¯4·î25¡¦26Æü¤Ë¼«¿È¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÂÐ¥Ð¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÎÐ²«¿§ÂçÌëº×2026¡Ù¤ò°¦ÃÎ¡¦Aichi Sky Expo¡Ê°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡Ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¢£2024Ç¯¤ËÂ³¤¤¤Æ2²óÌÜ¤Î³«ºÅ
¡ØÎÐ²«¿§ÂçÌëº×¡Ù¤Ï¡¢ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤¬¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º»þÂå¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¤¤¤Þ¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ºÇ¤â¶¦±é¤·¤¿¤¤¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÂ¿ºÌ¤Ê¥²¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤ëÂÐ¥Ð¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÎÐ²«¿§Ìëº×¡Ù¤Î³ÈÂçÈÇ¤Ç¡¢2024Ç¯¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¤Ç½é³«ºÅ¡¢2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØÎÐ²«¿§ÂçÌëº×2026¡Ù¤â¹ë²Ú¤Ê¥²¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ê¸åÆüÈ¯É½¡Ë¤ò³ÆÆü¡¦Ê£¿ôÁÈ·Þ¤¨¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ömilestone¡×¤Ç¤Ï¡¢9·î30Æü21»þ¤è¤êÄ¹´ü²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£ÄÌ¾ï²ñ°÷¸þ¤±¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÈÎÇä¤Ï10·î25Æü19»þ¤è¤ê³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
ÎÐ²«¿§ÂçÌëº×2026
[2026Ç¯]
04/25¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦Aichi Sky Expo ¥Ûー¥ëA
04/26¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦Aichi Sky Expo ¥Ûー¥ëA
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.10.24 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖMy Answer¡×
2025.11.12 ON SALE
SINGLE¡ÖMy Answer¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
