¥É¥ê¥Õ¥È¡ª¡©¥¿¥¤¥äº¯¤¬£¸¤Î»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ìµ»Ä¤Ê¸ø±à¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê»ö·ï¤Ç²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡ÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤ë¡Ê»³·Á¡Ë
·Ù»¡¤Ï30Æü¡¢»³·Á¸©»³ÊÕÄ®¤Î¸ø±à¤ò¼Ö¤Ç¹Ó¤é¤·¤¿¤È¤·¤Æ²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û²þ¤á¤Æ¹Ó¤é¤µ¤ì¤¿¸ø±à¤ò¸«¤ë¡ÊÈÈ¹ÔÄ¾¸å¡Ë
´ïÊªÂ»²õ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Å·Æ¸»Ô»³¸ý¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê22¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï¡¢4·î13Æü¤Î¸á¸å1»þ¤´¤í¤«¤é23Æü¤Î¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢»³ÊÕÄ®Âç»û¤Ë¤¢¤ë»³ÊÕÄ®¤¬½êÍ¤¹¤ë¡ÖÂç»û¤Õ¤ì¤¢¤¤¸ø±à¡×¤Ç¡¢¼Ç¤¬¼«À¸¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏÌÌ¤òÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ÇÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¹Ó¤é¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Â»³²³Û¤Ï¤ª¤è¤½200Ëü±ß¤Ç¡¢ÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æ°µ¡¤ÏÁÜººÃæ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï»³ÊÕÄ®¤«¤é¤ÎÈï³²ÆÏ¤ò¼õ¤±¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤äÊ¹¤¹þ¤ß¤«¤éÃË¤Î´ØÍ¿¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¾ºá¤ä¶¦ÈÈ¼Ô¤ÎÍÌµ¤Ï¸½ºßÁÜºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£»ö·ïÄ¾¸å¤ÎÄ®¤ÎXÅê¹Æ
¢£Ä¾¸å¤Î¸½¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤È¡¢¤Ò¤É¤µ¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡Ê²èÁü¡Ë