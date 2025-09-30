¡Ö¤ªÁ°¤Î¤»¤¤¤À¡×Á´Íç¤ÇÅÝ¤ì¤¿Éã¡Ä Æþ±¡Ãæ¤Ë¤»¤óÌÑ¤ÇË½¸À¤ÎÏ¢È¯¡ªËÜ¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â»É¤µ¤ëÉã¤Î¸ÀÍÕ¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
±¦¼ªÆñÄ°¤ä»ÒµÜÆâËì¾É¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÌ¡²è¤ÇÉÁ¤¯¥¥¯¥Á¤µ¤ó(@kkc_ayn)¡£Èà½÷¤ÎºîÉÊ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Êì¿Æ¤Î¼«Âð²ð¸î¤È´Ç¼è¤ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø20Âå¡¢¿Æ¤ò´Ç¼è¤ë¡£¡Ù¤Ï¡¢¼«Âð²ð¸î¤Î¸½¼Â¤ä¡¢¿Æ¤È¤Î»àÊÌ¤È¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯´¶¾ð¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤¿¡£
Êì¤ò´Ç¼è¤Ã¤Æ¤«¤éÌó2Ç¯¸å¡¢º£ÅÙ¤ÏÉã¤¬ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÏÃ¤À¡£Êì¤Î²ð¸î¡¦´Ç¼è¤ê¤ò·Ð¤¿¤³¤È¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÁý¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ì¿Í¤Ã»Ò¤È¤·¤ÆÍê¤ì¤ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥¥¯¥Á¤µ¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢ÍÆÂÎ¤¬°²½¤·¤ÆICU¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Éã¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÆÏ¤±¤ë¡£
°ìÈÌÉÂÅï¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é1½µ´Ö¡¢µ¤Ê¬¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤¬·ã¤·¤«¤Ã¤¿Éã¿Æ¡£ÍÆÂÎ¤¬ºÆÅÙ°²½¤·ICU¤ØµÕÌá¤ê¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢°ìÅÙ¤Ï´õË¾¤Î¸÷¤¬¸«¤¨¤¿¤«¤é¤³¤½Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¤Ä¤é¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÉã¤Ï¡Ø²¶¤Ê¤ó¤ÆÀ¸¤¤Æ¤ë²ÁÃÍ¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¤³¤ó¤Ê¿ÈÂÎ¤Ç¡Ä¡Ù¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ä¤¬¡Ø¤Ê¤¡¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤è¡Á¡ª¡Ù¤È¼¸Ó£·ãÎå¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¶¯¤¤¸ýÄ´¤ÇÃý¤ë¤ó¤À¤è¡ª¤ªÊì¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê!!¡Ù¤È¥¥Ã¤È¤·¤¿´é¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¥¯¥Á¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò°å»Õ¤ËÏÃ¤¹¤È¡Ö¤½¤ì¡¢¤»¤óÌÑ¤Ç¤¹¤è¡Á¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥¥¯¥Á¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÉáÄÌ¤Î²ñÏÃ¤¬¤»¤óÌÑ¤ÊÌõ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È°å»Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÌµ»ë¤·¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö°û¼ò¤ò¤·¤Æ°Õ¼±¤¬Û¯Û°¤È¤¹¤ë¤ÈËÜ¿´¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤»¤óÌÑ¤â¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢Éã¤Î¿´¤Î±üÄì¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿¼¹ï¤ËÂª¤¨¡¢¸ÀÍÕ¤Î¿Ï¤¬ÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£À½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£